Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più vicini. Coccole e sguardi nella notte. La neo coppia ha festeggiato la notte di Natale avvinghiati sotto una coperta e gli sguardi curiosi di tutti i Vip. Archiata ormai la pratica Gregoraci, Pierpaolo non si nasconde più.

Coccole e sguardi sotto le coperte, è stata una notte di Natale davvero speciale per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che hanno passato l'intera giornata insieme senza staccarsi un secondo. Tra i due l'intesa è sempre più forte.

Dopo i balli scatenati e il brindisi della mezzanotte tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono messi in veranda a "spiare" la coppia abbracciata su una sdraio del giardino. Tra un abbraccio e l'altro però Giulia Salemi ha ammesso di sentirsi un po' in ansia per tutta a situazione che si sta creando e soprattutto perch+ Pierpaolo solo poche settimane fa era vicino ad Elisabetta Gregoraci. Pretelli, però, l'ha rassicurata sottolineando che tra lui e la Gregoraci non c'è altro che un'amicizia speciale.

