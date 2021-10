Gf Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu a letto insieme: «Strani movimenti». E la regia stacca

Il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al Grande Fratello Vip continua. Strani movimenti sotto le lenzuola hanno attirato l'attenzione degli spettatori, ma la regia ha prontamente staccato. Nonostante le tensioni e i dubbi, i due non smettono di scambiarsi effusioni. Il figlio di Patrizia Mirigliani è fortemente attratto e vuole conquistarla, sebbene nelle ultime ore abbia espresso il desiderio di cancellarla.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu a letto insieme

Dopo la puntata di venerdì e l'opposizione di Patrizia Mirigliani, Miriana sembrava decisa a troncare il flirt con Nicola. «Non voglio andare oltre e prendersi la mano e stare vicino a chiacchierare. In questo contesto. Ti è chiaro questo? Me la volevo vivere così e ti ho chiesto Ti sta bene? Tu hai detto si. Tu mi hai chiesto vuoi andare a cena fuori? Io ho detto adesso si ma tra due giorni non lo so. Gli altri non ci credono. Tua madre non ci crede. Ma io queste cose te le ho sempre dette, la responsabilità non è tutta mia. Ti ho permesso un corteggiamento. Quindi ci sono rimasta malissimo da una donna che mi dice così», aveva detto Miriana prima di tornare sui suoi passi e farsi coccolare dal ragazzo.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu al GFVip, la regia stacca

La notte scorsa, infatti, la showgirl ha dormito nel letto insieme a lui. Mentre i due erano nel letto alcuni utenti hanno notato strani movimenti sotto le lenzuola e lanciato ipotesi sul web. La regia ha staccato e i fan hanno volato con l'immaginazione parlando di gesti a sfondo sessuale.