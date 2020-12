Gf Vip, Gregoraci e Pretelli si rivedono: è un addio? Malgioglio sbotta: «Finalmente è finita questa sceneggiata»

La scorsa puntata i Gregorelli o Pretelli, come li chiamano i loro fan si sono lasciati in malo modo. La Gregoraci è tornata nella casa per chiarire la situazione.

Flavio Briatore su tutte le furie per un commento su Nathan Falco: «Non è obeso, tu sei un...»

I due venerdì scorsi avevano avuto uno scontro a distanza, questa settimana la Gregoraci è tornata nella casa.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis, Tommaso... TENSIONE Elisabetta Gregoraci, Mino Magli all'attacco a Non è la... IL CASO GFVip, Pierpaolo Pretelli “scarica” Elisabetta Gregoraci... GOSSIP Elisabetta Gregoraci (Instagram) GRANDE FRATELLO GfVip, Pierpaolo Petrelli sbotta contro la Gregoraci: «Non sono...

«Dimostrare di essere uomini è altro - ha spiegato a Signorini Pierpaolo - Io sono un papà, prima di entrare qui facevo due lavori, essere padre ti fa diventare uomo, non so lei perchè lei mi dice che sono un uomo tra virgolette. Ad oggi penso solo ad un rapporto di amicizia perchè per me le parole hanno un peso. Da parte sua c'è sempre stata poca chiarezza. In puntata diceva che siamo solo amici, però poi mi diceva che aveva voglia di baciarmi, questo mi manda in confusione».

Pierpaolo va in mistery, dall'altra parte del vetro c'è Elisabetta Gregoraci: «Questa è l'ultima volta che vengo perchè devi fare il tuo percorso. Sono qui perchè non mi andava di rovinare quell'affetto che si è creato in 80 giorni ... anche quel "cara" che mi hai detto in puntata. Ci siamo lasciati in una maniera che non ci si addice».

«Hai ragione - risponde Pierpaolo - di quello me ne pento. Sono stato più giù in questi tre giorni dopo che ci siamo visti». «Se tu sei felice io sono felice - prosegue la Gregoraci - però quello che abbiamo condiviso lo abbiamo fatto insieme, nessuno ti ha puntato una pistola. Io sono tornata a casa con il mio Nathan. L'affetto che provo per lui (Pierpaolo ndr) lo confermo, ma sono momenti che riguardano il Grande Fratello, fuori la vita è un'altra»

Interviene Malgioglio che si altera parecchio con la Gregoraci perchè settimana scorsa è stata fraintesa una battuta fatta da lui: «Dovreste dirvi basta chiudiamo tutto! Finalmente è finita questa sceneggiata»

Ultimo aggiornamento: 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA