GFVip, Elisabetta Gregoraci e gli attacchi contro gli ex coinquilini: forse è "colpa" de Le Iene?

Negli ultimi giorni Elisabetta Gregoraci si è scatenata sul social contro gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci sul social ha scritto post contro gli ex coinquilini Francesco Oppini, Matilde Brandi, Sonia Lorenzin, Giacomo Urtis ed Enock Barwuah, tanto che i follower si sono chiesti se gli avessero hackerato l’account. Dietro agli improvvisi attacchi social però ci potrebbe essere lo zampino di una nota trasmissione tv…

ELISABETTA GREGORACI SUL SOCIAL CONTRO GLI EX DEL GFVIP

In questi giorni infatti Elisabetta Gregoraci, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a diversi commenti al veleno dal suo account Instagram. Tutto è iniziato con un “Ciao ragazzi ho raggiunto il limite… Adesso tolgo i “paletti” ed è proseguito con un attacco a Francesco Oppini, che tra gli altri lavori vende auto: “Indovina chi è – ha scritto Elisabetta Gregoraci nelle stories - quel finto amico, che ti tiene buona solo per venderti le macchine”.

Le stories sono poi continuate con una foto che la vede insieme a una donna, che pare proprio essere Matilde Brandi, seguita dalla didascalia: “La vera amicizia è una cosa ben diversa”, e un altro scatto in cui compaiono Giacomo Urtis e Sonia Lorenzin, legati da un serpente, su cui campeggia la dicitura: “Dio li fa e poi li accoppia”. Un ultimo colpo ad Enock a cui indirizza un: “Smetti di scrivermi… Altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi” e all’ex amico speciale Pierpaolo Pretelli, con un post con una foto che la vede di spalle al mare accompagnata da un commento al vetriolo: “Dietro di me l’immensità di quello che mi interessa della cena con Pierpa”.

ELISABETTA GREGORACI COMPLICE DE "LE IENE"?

I follower hanno sospettato l’opera di un hacker, ma Elisabetta Gregoraci ha tenuto a rispondere: “Vi leggo e vedo che tutti mi dite che mi hanno hackerata… Nel 2021 se uno dice quello che pensa deve essere per forza hackerato?!”. Il sospetto è infondato, oltre che per Elisabetta, anche secondo le indiscrezioni che si trovano in rete, che invece vedrebbero la regia della trasmissione “Le Iene” dietro agli improvvisi attacchi social dell'ex moglie di Flavio Briatore...

