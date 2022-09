Gf Vip, Elenoire Ferruzzi ha perso la testa per Luca Salatino: «Non mi interessa che è fidanzato, penso già alle nozze»

Il Grande Fratello Vip è appena iniziato, ma Luca Salatino ha già fatto colpo su diversi vipponi. Dopo l'interesse di Alberto De Pisis, anche Elenoire Ferruzzi si dimostra interessata all'ex tronista di Uomini e Donne e confessa di pensare già al loro matrimonio.

Elenoire Ferruzzi, la "cotta" per Luca Salatino

«Non mi interessa che è fidanzato» ammette nella casa più spiata d'Italia, dove la complicità tra Elenoire e Luca pare già alle stelle. In questi giorni infatti i due si sono mostrati molto vicini e tra loro sta nascendo una bella amicizia che presto potrebbe diventare qualcosa di più serio, almeno per la Ferruzzi.

Inutili le parole di Alberto De Pisis, secondo cui Luca sarebbe «molto innamorato e anche molto protettivo» nei confronti della fidanzata, Soraia Allam Ceruti. «A me non me ne può fregar de meno, non è innamorato per niente» è stata la risposta piccata di Elenoire che non intende arrendersi di fronte a nessuno. «A me piace, parecchio».

L'artista è così determinata da pensare già alle nozze, come confessa lei stessa a Sara Manfuso: «Io già adesso ho in testa tutto il castello pazzesco, rinascimentale, con la sala. Io ho già in testa il vestito da sposa». Elenoire insomma è lanciatissima, che cosa ne pensaerà Luca?