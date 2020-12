GFVip, Dayane Mello e Rosalinda confessano: «Ci amiamo». Cristiano Malgioglio fa la spia: «Si sono baciate!»

GFVip, Dayane e Rosalinda confessano: «Ci amiamo», Cristiano Malgioglio fa la spia: «Si sono baciate! Ci siete o ci fate?». Durante la diretta della ventisettesima puntata del grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto alle due amiche di spiegare anche ai telespettatori il loro rapporto.

Tra Dayane e Rosalinda /Adua Del Vesco c'è una forte amicizia all'interno della casa del Grande fratello Vip, in settimana il loro rapporto si è incrinato, ma entrambe si sono ritrovate. Alfonso Signorini vuole andare più a fondo.

«Tra me e Dayane è tutto nuovo - ha spiegato in diretta Rosalinda - mi sono sentita trascurata perchè ha avuto attenzioni verso i nuovi arrivati e forse ho avuto una reazione eccessiva. Per lei provo qualcosa che non avevo mai provato per un’amica».

«Vi volete un bene dell’anima - sottoline Alfonso Signorini - Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei. Vi vediamo cercarvi, il contatto fisico, vi toccate, vi baciate. È un bel rapporto di complicità al femminile a cui siamo poco abituati. In questo Grande Fratello le donne sono complici e si amano. Ma come tutte le coppie affettuose di amiche c’è anche un po’ di gelosia».

Dayane però frena questa valanga d'amore di Rosalinda e dice: «Innaomorata è una parolaccia ( ovviamente voleva dire parolone) . La amo tantissimo, è un amore che non ho mai provato verso un’amica. Due donne possono volersi bene. Non so se è perché mi manca tanto mia figlia, per lei provo un senso di protezione. Ho bisogno di toccarla, baciarla, di contatto. Una volta che sarà finito questo percorso, nella sua vita ci sarò».

Ma il vero colpo di scena arriva con Cristiano Malgioglio che ha sopreso Dayane e Rosalinda che si baciavano «Io non capisco questo tipo d'amore, ma ci siete o ci fate?», risponde Stefania Orlando: «L'amore è amore, qui si amano poi fuori si vedrà». Le due precisano che il bacio era a stampo.

