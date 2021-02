GFVip, bufera Stefano Bettarini: «Mediaset lo diffida, Alfonso Signorini pronto a querelarlo»

Stefano Bettarini diffidato da Mediaset e a rischio querela da parte di Alfonso Signorini? A riportare l'indiscrezione è Dagospia secondo cui Mediaset avrebbe ritenuto le accuse dell'ex concorrente del GF Vip lesive e diffamatorie non solo verso il reality ma anche verso l'editore e il conduttore. Signorini che sarebbe pronto a querelare Stefano Bettarini insieme ad altri due ex concorrenti di cui però ancora non si sa il nome. Al centro di tutto i numerosi attacchi che l'ex marito di Simona Ventura ha rivolto sui social al reality dopo la squalifica, inizialmente accettata e poi ritenuta ingiusta.

Bettarini fu espulso dalla casa del Grande Fratello Vip per un'espressione ritenuta offensiva verso la religione cattolica, molto simile a una bestemmia. Sui social scoppiò un caso che spinse la produzione ad allontanare il concorrente attraverso una squalifica. Come ogni personaggio squalificato Bettarini non è mai potuto comparire in studio e dopo l'episodio non ha avuto l'opportunità di parlare in diretta, pur facendolo sui social dove ha espresso dubbi sulla trasparenza del programma e sulle decisioni prese, insinuando scorrettezze. Più volte l'ex calciatore è intervenuto sui social, commentando quello che avviene all’interno del reality. Né Mediaset né Stefano Bettarini hanno commentato l’accaduto e la presunta diffida di cui parla Dagospia.

Ultimo aggiornamento: 22:02

