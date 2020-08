Gf Vip, Antonella Elia opinionista insieme a Pupo: in onda a settembre su Canale 5

Antonella Elia e Pupo sono gli opinionisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 torna a settembre in prima serata, con Alfonso Signorini confermato alla conduzione. La messa in onda è prevista per il lunedì e il venerdì. Per entrambi si tratta di un ritorno al GF Vip: Antonella Elia - reduce da Temptation Island - ha vissuto da concorrente le emozioni dell'ultima edizione e conosce alla perfezione le dinamiche che si instaurano nella Casa; Pupo ha commentato con Signorini gli avvenimenti della scorsa edizione del reality. Ancora top secreti i nomi dei concorrenti vip che varcheranno la porta rossa.

Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di #GFVIP! pic.twitter.com/GDUkAf9KqZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 11, 2020

