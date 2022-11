Gf Vip, anche Wilma Goich è positiva al Covid. Daniele Dal Moro perde le staffe: «Mi hanno detto di stare zitto. Ora mi sono rotto»

Anche Wilma Goich è positiva al Covid. Salgono così a quota 6 i concorrenti contagiati dal Coronavirus al Gf Vip. Il focolaio che si è acceso nel loft di Cinecittà non si è ancora spento e dopo Pamela Prati l'ultima "vittima" è l'ex di Edoardo Vianello. Tutto è iniziato con l'uscita di Patrizia Rossetti che era uscita dalla casa dopo un comunicato della produzione che aveva rivelato che «per motivi di salute» avrebbe momentaneamente sospeso la sua esperienza, poi è toccato a Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Ora anche Wilma è in isolamento. ​ Gf Vip, Wilma

Goich positiva: la reazione di Dal Moro

Il primo a rivelare la notizia è stato Daniele Dal Moro, che in stanza con Micol Incorvaia e Giaele De Donà ha detto: «Wilma, lo so per certo. Mi hanno detto di stare zitto ma lo sono stato per un'ora e mezza, ora mi sono rotto. Mi stanno monitorando».

Il comunicato ufficiale

Il vippone è uno dei concorrenti che piu' è stato vicino alla Goich in questo ultimo periodo tra baci e abbracci, e per questo ora è "monitorato" dai medici. Poco dopo la rivelazione di Daniele Dal Moro è arrivato anche il comunicato ufficiale del Grande Fratello, con il quale la produzione ha confermato le parole del concorrente: «In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile».