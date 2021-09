Gf Vip, Tommaso Eletti e Francesca Cipriani in nomination: le pagelle della serata

Termina all'1.44 la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Nella casa gli animi sono tutt'altro che assopito dall'orario per loro è partita una festa la Gf Night. Stasera per la prima volta tutti i 22 partecipanti sono insieme nella casa. La scorsa settimana infatti erano entrati i primi 14 e stasera è toccato agli ultimi 8. la puntata è passata velocemente tra emozioni, risate, scherzi e screzi. Non è mancato nulla a questa serata per essere classificata come il solito fritto misto.

Le prime due nomination ufficiali sono state proclamate e a giocarsela saranno Tommaso Eletti e Francesca Cipriani. Il televoto verrà chiuso lunedì prossimo e chi perderà la sfida non dovrà uscire dalla casa ma andrà direttamente al televoto con il nominato della prossima puntata. Otto gli ingressi in questa serata. Tra i nuovi «vipponi» che hanno varcato la porta rossa stasera ci sono c’è Jo Squillo, Nicola Pisu, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Giucas Casella l’attore Davide Silvestri, Andrea Casalino e Samy Youssef.

Le pagelle del Gf Vip 2021

Dopo la seconda puntata proviamo a fare le pagelle (quelle del primo quadrimestre, quindi c'è possibilità di miglioramento per tutti).

Partiamo dai padroni di casa

Alfonso Signorini, per il conduttore dopo 3 edizioni gli studi di cinecittà sono un po' come il salotto della sua casa. Si sente a suo agio, padrone del mezzo e si vede. Alfonso però non riesce a convincere tutti. Voto 7.

Spalle ma che già stanno dimostrando veri e propri pilastri sono le opinioniste di questa edizione Gf Vip. Adriana Volpe di rosso vestita ha tirato fuori gli artigli e sta tirando fuori sempre più il suo caratterino. La democrazia ipocrita in cui a volte scivola le fa perdere punti. Voto 6,5.

La seconda chiamata a dire la sua nel Gf Vip è Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Lei la si conosce dalle tante contestazioni social ma poco per chi è al livello professionale. dallo studio sta dimostrando invece di avere tutte le carte in tavola per diventare la vera prima donna. Pungente, ironica, intelligente, arguta, tagliente e puntuale. Ci piace. Voto 8.

Le pagelle dei concorrenti (quelli entrati lunedì)

Katia Ricciarelli - quando una donna non ha bisogno di presentazioni si vede. Arrivata, rilassata, risolutiva, ecco come appare la cantante lirica nella casa. le sue lezioni di canto sono ormai un momento cult nella casa e sta diventando in pochissimo tempo il punto di riferimento per molti. Bello il suo momento di debolezza in cui con Manila parla della famiglia. Voto 8

Manuel Bortuzzo - il favorito dei social, il favorito dalle opinioniste, il favorito da Signorini, il favorito anche dai concorrenti. Manuel arriva al cuore. Voto 9

Raffaella Fico - dopo l'entrata scoppiettante la Fico ci si è ammosciata in questa settimana. L'amore (non dichiarato) per il fidanzato che ha fuori sta facendo vacillare la sua serenità. In 3 giorni ha attaccato il suo ex Balotelli, ha ammesso di aver mentito alla redazione (aveva detto di essere single) e pare pure abbia fatto pace con Solei. Tutte azioni che non le fanno onore. Voto 6

Aldo Montano - Ha la faccia del bravo ragazzo ma ancora non si è capito se riuscirà a creare dinamiche interassanti all'interno della casa, per ora già che fa allenare Amedeo goria ci pare una buona cosa, ma preghiamo la redazione di portare degli shorts a Goria, in mutande non si può vedere. Voto 6,5 (d'incoraggiamento).

Alex Belli - bello è bello e pare anche ora cominci a ballare. L'unico che è riuscito a portare manule sulle spalle è stato lui. Il ragazzo nasconde grande sensibilità... speriamo di scoprirla (sempre che la moglie non lo vada a riprendere all'interno della casa prima che lui venga eliminato).Voto6,5.

Le principesse Selassie, Jessica, Lucrezia e Clarissa, potrebbero essere la rivelazione di questa edizione. Ma è troppo presto per dirlo, è certo però che alla fine la piastra per capelli da portare nella casa la hanno trovata. Voto 7.

Francesca Cipriani - la ragazza non diverte. Scene e siparietti già visti e rivisti che Francesca a riproposto in qualsiasi programma sia andata. Oggi è finita anche in nomination. Voto 5

Amedeo Goria - no, no e poi no. Troppo azzerbinato al fascino femminile per poter essere un giocatore. basta una folata di profumo di donna e lui è gia via appresso alla signora in questione. Fuori dalla casa aveva una giovane compagna ma entra da single. Non si fa Goria, non si fà. Voto 5.

Soleil Sorge - entra nella Casa del Grande Fratello Vip come fosse la femme fatale di turno, la classica donna che "non deve chiedere mai". Dietro così tanta aggressività e sfrontatezza (nonostante i liniamenti d'angelo). sicuramente ci sarà tanta sofferenza (direbbe un bravo psicologo), non aspettiamo altro che saperlo.Voto 6,5.

Gianmaria Antinolfi - Imprenditore che piace e sa di piacere... anche troppo. Il giovane passa dai racconti della sua fidanza che ricorda in lacrime a confessare a Soleil di quanto l'ha amata quando stavano insime. A lui in realtà sembra neanche essergli passata. Voto 6 di incoraggiamento.

Manila Nazzaro - Donna forte e sincera, potrebbe essere un grande valore per questa edizione, per ora quello che trasmette a noi che lo seguiamo da casa il suo legame con la Ricciarelli è qualcosa di speciale. Voto 7.

Tommaso Eletti - perchè e nella casa Tommaso? A parte essers buttato subito nel letto con Soleil dopo essere quasi svenuto dietro a un twerk di Ainett ora è inerme. È il secondo nominato della serata. E lui comincia già a mettere le ani avanti. già dice che vuole uscire, sarà vero? Bah... ci viene difficile crederlo. Voto 5

Ainett Stephens - indiscutibilmente bella, indiscutibilmente tanta, indiscutibilmente capace. La donna sà mettersi in gioco e le Ppace. E a noi piace lei. Voto 7