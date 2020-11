Gf Vip, televoto annullato per un provvedimento disciplinare

Subito un brivido al Grande Fratello. Televoto annullato per via di un provvedimento disciplinare. In serata, sugli account social del Grande Fratello Vip, è apparso infatti un nuovo comunicato. «Il televoto - si legge - è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani, Venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP».

APPROFONDIMENTI PERSONE Elisabetta Gregoraci, su Instagram le ultime foto GF VIP Gf Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco scoppia la passione? Brosio le...

Ultimo aggiornamento: 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA