Gf Vip, la confessione di Stella: «Io, Alex e Delia siamo amanti. Viaviamo l'amore libero». Ecco chi è l'assistente di Belli

Era stata tirata in ballo durante un confronto nella casa e oggi Stella, l'assistente di Alex Belli ha un volto. Apparsa nel pomeriggio nel salotto di Barbara D'Urso la ragazza ha rotto il silenzio e ha raccontato il suo rapporto con l'ex di Centovetrine e la moglie Delia Duran: «Il nostro è un amore che va oltre a quello che gli altri possono immaginare ognuno di noi vive il proprio amore senza possesso». Nessun paragone con Soleil, Stella non lo accetta.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran senza freni: «Ecco come scelgo le donne per... TELEVISIONE Gf Vip, Nathalie Caldonazzo spara a zero su Barù:... TELEVISIONE Gf Vip, Aldo Montano vuota il sacco sulla rissa con Alex Belli:... TELEVISIONE GF VIP, Barù zittisce Jessica per quella battuta sul lato B di... IL GESTO Gf Vip, Alex Belli lascia l’Italia dopo essere stato cacciato... TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli perde la pazienza: «Alex e Delia?... GF VIP Davide Silvestri in lacrime per il papà malato di maculopatia:... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini butta fuori Alex Belli dallo studio:... TELEVISIONE Gf Vip, Signorini su tutte le furie: «Adesso basta Alex,... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo abbandona in lacrime il reality: Alfonso... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran e Soleil Sorge depongono l'ascia di guerra:... TELEVISIONE Gf Vip, Edoardo Donnamaria, Antonio Medugno e Gianluca Costantino:... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo deciderà se abbandonare il reality:... IL PROGRAMMA GF Vip, le strategie anti-Sanremo: Alex Belli e Delia si separeranno...

Gf Vip, Delia Duran senza freni: «Ecco come scelgo le donne per me e Alex». Stasera due nuovi ingressi. Le anticipazioni

Gf Vip, la confessione di Stella

«Al GF Alex è stato se stesso, non ha recitato, lui è così, istrionico, pieno di vitalità, una bomba di idee. Ti apre la porta della sua vita, ti accoglie, ti avvolge nella sue molteplici sfaccettature, solo se lo ami, lo capisci. Ho deciso di scendere in campo per difenderlo, sia a livello umano, che professionale, perché sono stufa di sentirlo definire un manipolatore». Stella ha poi spiegato che Alex Belli definisce l’amore come ‘libertà’ e non ‘possesso’: «Anche se una persona è sposata, o fidanzata, può amare lo stesso un’altra persona chiaramente in forme diverse. Si ama anche l’arte, la musica, ma e’ chiaro che la gente fraintende sempre!».

Il rapporto con Alex e Delia

«Delia ha sempre capito Alex, e da subito lo ha accettato e compreso per la persona complessa che è, con le sue diverse sfaccettature, come del resto lo è anche lei. Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni, e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto insieme anche momenti di complicità erotica. Nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia».

Cosa è successo

Nella casa del Gf Vip, Delia sta continuando a parlare di Alex e del loro amore libero e stasera Alfonso Signorini, dopo le dichiarazioni di Stella ha promesso che metterà l'attore sotto torchio. Durante la scorsa puntata al centro dell'attenzione c'è stato il trangolo Delia-Alex-Soleil e il conduttore ha perso la pazienza e ha cacciato Alex dallo studio. L'argomento che ha fatto prdere le staffe ad Alfonso è stato quello che è successo sotto le coperte tra Belli e Solei, dove c'era una Delia che confessava che ci fosse stato del sesso e mentre Sole tergiversava Alex cercava di arrampicarsi sugli specchi. Ma il colpo di scena non è finito: Alex lascia infatti un anello a Delia che, vedendolo, si commuove e dice «lo amo ancora». Ma nel frattempo dice che il Game è finito e vola all'estero, ma stasera l'attore sarà presente, ovviamente, in studio.

Gf Vip, Alfonso Signorini butta fuori Alex Belli dallo studio: «Vattene. Non si può lavorare così»

Chi è Stella

Ma al centro dell'attenzione ora entra anche Stella. L'attore nel corso della sua avventura nel reality raccontò che con lei c'era un rapporto speciale di amicizia, spesso sono stati in vacanza insieme ed hanno dormito insieme. La donna non è una sconoisciuta in tv: ha recitato nella serie The Lady di Lori Del Santo interpretando il ruolo della fashion stylist. Su instagram la possiamo trovare sotto lo pseudonimo di Starlitemilano e nelle foto postate si vede spesso in compagnia della moglie di Belli. Stasera Alfonso parlerà sicuramente dell'argomento e vedremo come ne usciranno Alex e Delia