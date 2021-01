Gf Vip . Stefania Orlando, la rivelazione sotto voce ad Adua Del Vesco: «Va via lunedì...». Fan increduli: «Non è possibile». Pochi minuti fa, una conversazione inaspettata tra la conduttrice romana e l'attrice siciliana. Rosalinda alias Adua Del Vesco era intenta a dipingere il suo quadro per l'asta benefica, quando è arrivata Stefania Orlando.

A quel punto sotto voce, l'attrice ha chiesto all'Orlando: «Lo sai che Tommaso Zorzi vuole andare via?». E Stefania ha replicato: «Sì, lunedì...». Rosalinda ha commentato: «Ma io spero di no, che ci ripensi». Ma la conduttrice la spiazza: «A me non devi dire niente, sto nella stessa situazione...». L'attrice incredula: «No Stefy, che dici...».

Insomma, dopo il secondo prolungamento, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando starebbero vivendo un momento di down e sarebbero intenzionati a uscire nella prossima puntata. Immediati i commenti dei fan: «Non è possibile, senza di voi il Gf Vip non esiste».

Ultimo aggiornamento: 21:35

