GF Vip, Gianmaria cambia "tecnica" e Sophie lo insulta: «Sei uno sfigato»

Sembrava potesse nascere qualcosa di bello tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi nella casa del Gf Vip, ma (appunto<) sembrava... L'influencer e l'imprenditore dopo essersi studiati, prima a distanza poi molto da vicino, non hanno trovato un punto d'incontro. In realtà a mettere i dubbi sulla riuscita di una love story è stata l'ex tronista di Uomini e Donne. Gianmaria, sempre accusato di non prenere mai una posizione, ha cercato in tutti i modi di conquistare la giovanissima ragazza, ma finora ha fallito. Ma la situazione potrebbe avere una svolta.

Gf Vip, una nuova strategia per Gianmaria?

Durante una serata di convivialità trascorsa in giardino il gieffino ha totalmente ignorato la Codegoni che ovviamnete, da prima donna non l'ha presa benissimo: «Sei proprio uno sfigato, stai spiegando un concetto e non guardi neanche in faccia?». Ma Antinolfi ha continuato beatatamente a farsi i fatti suoi scatenando ancor di più la reazione di Sophie che lo ha lasciato li andandosene. Sarà la nuova tattica messa in campo da Gianmaria questa per conquistare Sophie? Non lo sappiamo, però quel che è certo è che la modella non è rimasta indifferente all'atteggiamento dell'imprenditore.

