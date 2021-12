Gf Vip, Sophie Codegoni dopo la notte di passione con Gianmaria: «Ho fatto un disastro, ma non mi pento»

Sophie Codegoni si è confidata con i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip dopo la notte trascorsa con Gianmaria Antinolfi. I due si sono lasciati andare sotto le coperte e la ragazza parlando con gli altri concorrenti del reality non è apparsa pentita dell'accaduto.

GFVip, Sophie Codegoni e Gianmaria

Sophie ha precisato che, nonostante avrebbe preferito che non succedesse, non è pentita: «Era una cosa inevitabile, se non succedeva qui dentro, sarebbe successo fuori. Sono cose che qui avrei preferito evitare. Io non sono pentita, ieri avevo veramente voglia di questo».

L’ex tronista di Uomini e Donne, poco dopo essersi alzata dal letto dove ha dormito con Gianmaria ha chiamato l’amica Lulù Selassie per confidarsi: «Amore – le ha detto - non puoi capire, ho fatto un disastro». Le confidenze sono poi continuate con Miriana Trevisan: «Ha provato a baciarmi una, due, tre, quattro volte… Alla quinta è stato difficile dire di no. Ma a lui gliel’ho detto sotto la coperta... Mi ero appena liberata di questa situazione ed ero felice che non se ne parlasse più. Era una cosa fisica che ho sempre evitato. Gli avevo chiesto di andare a dormire perché sapevo che non avrei resistito... Mi ha presa e non ci ho pensato!»

Gianmaria, dal canto suo, non ha negato di provare grande attrazione per Sophie: «Quando la guardo negli occhi mi perdo. Non c’è niente di male è una cosa bellissima. È innegabile che tra noi c’è una grandissima attrazione fisica».