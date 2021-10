Al Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno passato la notte insieme. Tra i due si è visto qualche momento di tenerezza che non è piaciuto affatto al pubblico a casa per via di una serie di fattori. Andiamo a scoprire quali. foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Memories" from Bensound.com