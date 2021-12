Gf Vip, Sonia Bruganelli sarà presente in studio? Le anticipazioni

Torna dopo lo stop natalizio l'appuntamento settimanale con Gf Vip, l'ultimo del 2021. Una settimana, quella del loft caratterizzata da flirt, veri o finti, che hanno tenuto i telespettatori incollati al televisore. Sophie molla Gianmaria e si bacia con Alessandro Basciano, Biagio lascia in diretta la fidanzata e Miriana gli promette che lo aspetterà fuori, Antinolfi si avvicina alla neo entrata Federica Calemme. Insomma in questi giorni i vipponi si son dati da fare.

Secondo le indiscrezioni raccontate da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Sonia Bruganelli stasera non siederà sulla poltrona dello studio. Non c'entra niente però la lite con Alfonso Signorini che nell'ultima puntata prima dello stop per le feste le ha detto bruscamente di tacere in diretta. La moglie di Paolo Bonolis è in vacanza con la famiglia. Vedremo cosa succederà.

L'amore trionfa

Al centro della puntata sicuramente l'amore. Vedremo se Biagio D'Anelli ha realmente lasciato la fidanzata Silvana Curcio per viversi completamente l'ex di Non è la Rai. Intanto Sophie Codegoni e Basciano dopo essersi "annusati" per una settimana si sono baciati in cantina. Il gesto ha fatto però incrinare l'amicizia tra l'ex tronista e Jessica Selassiè. Sophie aveva infatti promesso alla principessa che non avrebbe ceduto alle avance del neo vippone perchè piace a lei. Ma niente la modella non c'è riuscita a mantenere la promessa. Chissà se stasera il conduttore del reality tirerà fuori la problematica.

Le sorprese

Il giorno di Natale è venuto a mancare il nonno di Basciano e stasera probabilmente il ragazzo verrà informato. Dopo la rivelazione di Cesara Buonamici tutti si aspettano l'ingresso di Pippo Baudo per fare una sorpresa a Katia Ricciarelli, avverrà questa sera? Inoltre sono tante le sorprese che stasera la produzione del grande Fratello Vip ha preparato per i fan, tra queste Jessica e Lulù Selassié potranno rivedere il fratello e Kabir Bedi sarà in collegamento con la casa.