Gf Vip, Soleil torna nella casa (ma è un'altra): Signorini perde le staffe: «Ci stai prendendo per i fondelli»

Penultima puntata del Gf Vip. Il cerchio si stringe e stasera sapremo il nome dei quattro finalisti. Stasera torna in casa Soleil Sorge l'ultima esclusa della casa. Incontra in giardino Manila, Jessica e Lulù le vippone che l'hanno mandata in nomination. «Stare da questa parte è pazzesco. Siete meravigliose, vi bacio tutte. Ci tenevo a farvi questa sorpresa per farvi un grandissimo in bocca al lupo perché siete alla fine. Dovete essere fiere di questo». Sembra cambiata Sole, ma era uno scherzo. «Ho visto che avete parlato di me e voglio ringraziarvi per il bello e il brutto che avete detto». Ma Alfonso Signorini non l’ha presa affatto bene… «Questi discorsi del tubo a me piacciono pochissimo. Se veniamo al sodo mi fai un piacere», ha sbottato il conduttore del Grande Fratello Vip.

Quando però Soleil Sorge ha proseguito con toni quasi affettuosi, Signorini ha rilanciato: «Senti, allora ti rinfresco un po’ la memoria per spirito di verità nei confronti del pubblico e del programma. Quando Manila ha tirato fuori il tuo nome, tu hai fatto una faccia che parlava e non c’era gioia e ringraziamento. Eri inca**ata nera. Mi dici perché? Per onestà intellettuale, altrimenti ci prendiamo per i fondell»“. Lei ha spiegato: «Ho sempre letto oltre le parole, guardato i fatti. C’era chi era felice di farmi rischiare di uscire. Hanno scelto di nominarmi quando rischiavo di uscire. Ma ora proprio non me ne può fregare di meno…». Ora comincia a cambiare tono, ma non troppo, l'influencer. «Sono rimasta sorpresa che Manila mi avesse votato perché aveva deciso di mandarmi in nomination rischiando che io venissi eliminata, come è stato». Ma l'ex di Uomini e Donne alla fine è contenta. «L'importante è lasciare il segno e io l'ho fatto, continuano a parlare di me».

Le opinioniste

Poi interviene Sonia Bruganelli: «Ho l'impressione che tu sia uscita fuori e hai visto quanto è bello fuori e stai cercando di quanto sei carina di quanto saresti»

Sorride Sole: «No è che non me ne frega nulla di quello che accade qua dentro». la Sorge è rinata e pronta a vivere tutto ciò che l'esperienza del Gf le ha donato. «Voi non avete idea di quanto si comprende tutto e di quanto qua dentro sia tutto sballato».

Signorini sbotta

Adriana pure è stupita: «Sembra tu abbia fatto un bagno di umiltà, ti vediamo con occhi diversi siamo attoniti». Alfonso Signorini è infuriato: «Io sono certo che se Soleil avesse venduto melassa come ora non sarebbe arrivata così in fondo»