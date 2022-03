Gf Vip, Soleil eliminata a sorpresa? «Era tutto scritto, pronta per La Pupa e il Secchione»: Il web insorge

Doppia elimazione al Gf Vip. Ieri a sorpresa Alfonso Signorini, dopo l'uscita di Miriana Trevisan, ha aperto un televoto flash. In nomination ci erano finiti Soleil Sorge e Davide Silvestri. Il potere in mano al pubblico che doveva decretare chi eliminare e chi mandare direttamente in finale. Due grandi concorrenti Davide e Sole per motivi diversi, ma l'influncer è sempre stata sostenuta dal suo "esercito" di fan che non l'hai mai mollata, il risultato sembrava scontato: l'influencer sarebbe arrivata in finale ma al Grande Fratello nulla è scontato. Davide vola in finale con un 58% di consensi.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Soleil Sorge eliminata a sorpresa: Davide Silvestri vola in... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù Selassiè vittima di reverenge porn:... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli (vestito da sciamano) torna per Soleil: ma... TELEVISIONE Gf Vip, cosa è successo in capannina tra Barù e... TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli ci ripensa: «Tornerei da opinionista a... TELEVISIONE GF Vip, Barù e il messaggio segreto a Soleil da parte di Alex TELEVISIONE GFVip, gaffe di Alfonso Signorini durante la sorpresa di Valeria... TELEVISIONE Gf Vip, Signorini "rassicura" Soleil: «C. ti aspetta... TELEVISIONE Gf Vip, la toccante confessione di Delia Duran: «Mio padre mi...

Gf Vip, Soleil Sorge eliminata a sorpresa: Davide Silvestri vola in finale

Gf Vip, Soleil eliminata al televoto flash:per il web è tattica

Sul web sono scoppiate immediatamente le critiche. «Era già deciso», questo gridano i telespettatori. Il motivo? Si vocifera da tempo che l'ex di Uomini e Donne sarà la terza giudice de La Pupa e il Secchione, lo show condotto da Barbara D'Urso pronto a partire il 15 marzo. «Soleil è uscita perché ha un contratto con il programma della D’urso pupa e secchione come opinionista lo ha detto lei a Verissimo mesi fa senza sapere avevo detto è tutto scritto», questo si legge sotto i commenti della pagina del Gf Vip.

Gf Vip, Alex Belli (vestito da sciamano) torna per Soleil: ma l'influencer lo zittisce: «Sei inutile. È tutto uno show»

La Pupa e il Secchione, i giudici

Nessuna conferma ufficiale dalla produzione de La Pupa, finora sappiamo che i nomi confermati a giudicare saranno Antonella Elia e Federico Fashion Style e poi sul promo della trasmissione appare un punto interrogativo. chi sarà il terzo giudice. Soleil sarebbe un bel colpo per Barbara che potrebbe volare sulla scia della popolarità di cui l'influencer ora vive.

Nessuna conferma è vero, ma le parole della D'Urso da Silvia Toffanin fanno ben presagire: «Il terzo giudice è un segreto nel senso che non sappiamo ancora se accetterà, se non accetterà, cosa succederà.. Se è Soleil? Non posso dirti niente! Ora è dentro la Casa! Anche se io desiderassi avere Soleil come faccio a dirglielo, sta là – aveva detto ospite del salotto di Silvia Toffanin -. Se esce prima posso dirglielo, se arriva in finale glielo dico la notte alle due. Magari dice di no e mi ritrovo con un punto interrogativo là».