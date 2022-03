Gf Vip, Soleil Sorge eliminata a sorpresa: Davide Silvestri vola in finale

Stasera Alfonso Signorini lo aveva anticipato: le eliminazioni sarebbero state due e sarebbe stato nominato il terzo finalista e così è stato. ma non aveva spiegato il modo il conduttore. Prima Miriana Trevisan che in prima battuta è stata scelta dai telespettatori per uscire dalla casa. Poi dopo che l'ex di Non è la Rai ha raggiunto il figlio e l'ex marito Pago arriva il momento del televoto flash. Allo spareggio ci vanno Soleil Sorge e Davide Silvestri. I due sono stati scelti dai compagni d'avventura, ma Signorini aveva detto di dare un nome che avrebbe meritato la finale. Fatto sta che le carte che escono sono Sole e Davide. Il gioco però cambia: uno volerà in finale e uno fuori dalla porta rossa.

Gf vip, Soleil viene eliminata

Il risultato spiazza tutti: elimanata Soleil. Un risultato a sorpresa, visto che in ballo c’era appunto l’approdo in finale, ma ha perso il televoto con Davide Silvestri che ha totalizzato il 58%. Se lo sentiva l'influencer e forse lo voleva anche.

È stata una protagonista indiscussa di questa edizione del reality con il triangolo in cui si è messa in mezzo tra Alex Belli e Delia Duran, si è fatta amare, ma anche odiare, per la sua schiettezza, insomma Sole ha lasciato il segno.