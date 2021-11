Gf Vip, scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Ecco cosa sarebbe accaduto durante la pubblicità

Già prima dell'edizione di questo Gf Vip si parlava di liti tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le spalle di Alfonso Signorini hanno caratteri completamente opposti e se finora avevano cercato di coprire i costanti dissapori le dinamiche del gioco stanno facendo venir fuori tutto. Le due donne si trovano sempre a pensarla diversamente rispetto alle dinamiche che avvengono nella casa. Ieri durante la diretta del reality si è acceso un forte scontro tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan. La prima accusa la ex di Non è la Rai di fare la vittima, la Trevisan definisce l'influencer «cattiva». Tutto è nato da un arricciacapelli. poi il fiume di accuse. «Va bene la menopausa, ma datti una calmata». Così aveva cercato di zittire l'ex di pago Soleil. Peccato che Miriana sia stata operata all'utero con l'aportazione dello stesso e la questione l'abbia fatta star molto male. «Vero sono in menopausa forzata, grazie di avermelo ricordato».

Gf Vip, scontro tra le opinioniste

Da qui fuochi e fiamme e a mettere la legna sul fuoco ci hanno pensato le due opinioniste. Sonia accusa Miriana di far un gioco sporco. «Prima lanci il sasso e poi nascondi la mano e fai la vittima, lo hai fatto anche con Nicola», ma Adriana la difende a spada tratta: «Ma stiamo scehrzando? Non può passare un messaggio del genere. Ci sono milioni di donne che ci seguono e che Soleil ha insultato con la sua frase». A poco è servito l'intervento del conduttore che ha cercato di placare gli animi dicendo alla bionda gieffina di fare le sue scuse a Miriana, nonostante lui sapesse che non voleva essere un insulto. «Anche mia madre ha subito un intervento del genere. Non volevo offendere. Si sa che le donne in meno pausa hanno sbalzi umorali, è un luogo comune e io mi riferivo a quello». Niente Sonia e Adriano sono sempre più ferme nelle loro posizioni e Alfonso manda la pubblicità, magari anche con la speranza che gli animi si plachino. Ma anche questa mossa è servita a ben poco. Secondo una ragazza che era in trasmissione ieri per la diretta. Lo scontro tra le due opinioniste è proseguito a suon di brutte parole anche durante lo sto pubblicitario. «Sei l'apoteosi della donna fragile e debole», con queste parole Sonia ha messo a tacere Adriana.

Insomma diciamo che se pensavamo che l'ascia di guerra fosse ormai seppellita, ci sbagliavamo di grosso.

