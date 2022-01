Gf Vip, Raffaella Fico che fine ha fatto? «Non vuole avere più niente a che fare con il reality». Il retroscena

Una delle protagoniste di questa edizione del Gf Vip è stata sicuramente Raffaella Fico. La showgirl napoletana eliminata molto presto, troppo per alcuni, dal reality, in realtà non appare più neache in studio. E la domanda che tutti si pongono è: Che fine ha fatto Raffaella Fico? Visto il periodo in molti potrebbero aver pensato che la sua assenza fosse causata dal Covid, stesso motivo che ha costretto Biagio D'Anelli e Aldo Montano a saltare qualche puntata. Ma per Raffaella la questione è ben diversa. A svelare la verità ci ha pensato Gabriele Parpiglia dalla rubrtica Chicche di gossip di Casa Chi. Secondo quanto detto dal giornalista la fico non vorrebe più avere nulla a che fare con il Gf.

Gf Vip, Raffaella Fico: la verità

«Non è mai più andata in studio, non è più presente. Come se non avesse fatto più parte del Grande Fratello. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello». Parpiglia ha voluto anche ricordare che al momento l’unica cosa che lega Raffaella Fico al è la querela depositata contro Soleil Sorge.

La modella ha confermato di aver querelato Soleil, per cui appena lei uscirà dalla Casa si avranno forse ulteriori aggiornamenti in merito a questa battaglia. Questa indiscrezione comunque fa luce sul motivo dell’assenza di Raffaella Fico in studio al GF Vip.