Gf Vip, saltano le puntate del 25 dicembre e 1 gennaio: ecco perché

Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip per il periodo delle feste di Natale. Lo anticipa il sito Blasting news. Secondo quanto riportato salterebbero le puntate del 25 dicembre e del 1 gennaio. In questi mesi il reality show condotto da Alfonso Signorini è andato in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale, ma nelle prossime settimane natalizie ci saranno delle novità. Il reality, infatti, perderà l'appuntamento del venerdì sera ma i "vipponi" saranno protagonisti di una serata speciale in programma il prossimo 31 dicembre per festeggiare la notte di Capodanno.

Per la serata di venerdì 25 dicembre non è in programma una nuova puntata in diretta. Infatti, in casa Mediaset hanno scelto di cambiare la programmazione della prima serata e al posto del GF Vip ci sarà il film "Un Natale da chef" con Massimo Boldi. Anche per il 1° gennaio 2021, infatti, non è prevista una nuova puntata in diretta del GF Vip. Due venerdì di stop, quindi, per la trasmissione che continua a riscuotere un buon successo dal punto di vista degli ascolti, al punto che in casa Mediaset hanno scelto di prolungare la messa in onda di questa quinta edizione fino a metà febbraio 2021, quando poi il testimone passerà a Ilary Blasi che sarà la padrona di casa della nuova edizione de L'Isola dei famosi in onda sempre su Canale 5.

