Gf Vip, le Selassié diventano concorrenti singole: Miriana, katia, Carmen e Sophie le nominate

Il momento delle nomination è sempre il più complicato nella casa del Gf Vip. «Stiamo entrando in una fase più dura, l'ingresso di nuovi concorrenti è solo l'inizio, per questo motivo non avete votato a chi dare l'immunità e tra poco saprete il perchè. Il preferito di questa sera dovrà fare una scelta molto importante». questo il comunicato letto dal consuttore Alfonso Signorini. dopo che Soleil Sorge con il 44% dei consensi ha superato la nomination di questa sera si è conquistata l'immunità che ha deciso di donare alla sua compagna d'avventura Manila Nazzaro.

Gf Vip, ecco i nominati

Al termine della ventinesima puntata del Grande Fratello Vip però si torna a dover fare i nomi delle persone che si vogliono mandare al televoto. Le principesse Selassiè, finalmente, diventano 3 concorrenti singole. Patrizia Pellegrino e maia Monsè sono entrate nel loft di Cinecittà edè così che le quote rosa aumentano nella casa. inevitaile la decisione della produzione di mandare al voto stasera solo le donne.

Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli e Carmen Russo sono le nominate dai vipponi.