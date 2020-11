Gf Vip, Pierpaolo Pretelli scopre un inquilino segreto nella stanza di Patrizia De Blanck: «Si chiama Renato...»

Gf Vip. Pierpaolo Pretelli scopre un "inquilino" segreto nella stanza della contessa De Blanck: «È nascosto lì dentro...». L'ex velino avrebbe rivelato agli altri concorrenti del reality di Canale 5 di aver scoperto un "intruso" nella camera privata di Patrizia De Blanck. Ma andiamo con ordine.

APPROFONDIMENTI SOCIAL STAR Chiara Ferragni e Fedez si affacciano e scoppiano in lacrime per la... PERSONE Gerry Scotti racconta il Covid: «Trentasei ore in anticamera... INSTAGRAM Stefano de Martino, la sua biografia fa il giro del web: «Meno...

Su Twitter, i fan del Grande Fratello Vip hanno segnalato una questione piuttosto singolare. Pierpaolo Pretelli, durante una chiacchiarata in cucina con Tommaso Zorzi e altri inquilini della Casa, ha rivelato: «Ragazzi i primi giorni la contessa non sapete cosa si portava in camera. C’erano i biscotti e poi il giorno dopo non c’erano più. Chissà che c’era lì. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato quel problema…Renato». E per far capire chi fosse Renato, il gieffino ha aggiunto: «Squit, squit». Zorzi conferma il racconto dell'ex velino.

Topolino

Insomma, secondo i due concorrenti nella stanza di Patrizia De Blanck ci sarebbe stato un topo. Il video della conversazione ha fatto subito il giro del web e su Twitter piovono commenti. «Hanno trovato un topo nella stanza della contessa?», chiedono increduli alcuni. E ancora: «Il topo Renato, volo!». Nella prossima puntata, Alfonso Signorini affronterà il topo-gate? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 18 Novembre, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA