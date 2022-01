Gf Vip, Pago difende Miriana Trevisan: «Pronte le denunce». Giacomo, Soleil e Katia sul “banco degli imputati”

Puntata difficile ieri per Miriana Trevisan. L'ex di Non è la Rai ha tenuto a stento le lacrime dopo le dichiarazini di Giacomo Urtis sul suo conto che Alfonso Signorini ha mandato ieri in diretta. Il chirurgo dei vip lo scorso 27 dicembre in una chiacchierata con Soleil Sorge ha raccontato di presunti regali, molto costosi, che l'ex velina avrebbe ricevuto: «Quando usciremo di qui ti racconterò tante cose – le parole del chirurgo dei vip – tutto quello che ho visto. Perchè io lei la conosco. Un mio amico, e scarpe e cose, per 20/30.000. Lei gli uomini gli intorpidisce».

Gf Vip, puntata difficile per Miriana Trevisan

Un video che ha lasciato la Trevisan senza parole, è riuscita solo a dire: «Che schifo». Mentre Urtis fa dietrofront e chiede scusa alla compagna in diretta al Gf Vip, la showgirl al termine della trasmissione ha spiegato al Giacomo che parlerà con i suoi avvocati sull'accaduto non appena uscirà.

Ma il medico sembra non essere assolutamente spaventato dalle minacce di Miriana e nella notte torna a parlarne con la sua amica Sole. «Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto amore io ho raccontato dei dati di fatto. Non è che ho pensato altro o giudicato. Mica l’ho criticata o giudicata per quello che è successo. Mi dispiace, non c’ho pensato, che devo fare? Tanto domani mattina le richiedo scusa per averlo detto in televisione. Sono dei dati di fatto, mica è per forza sbagliato. Magari non lo dovevo dire, però l’ho detto. Sono cose che mi hanno detto per certe. Non un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere».

Miriana valuta un'azione legale

Non è mancata la replica dell'influencer, che tanto si sa poco digerisce Miriana: «Infatti non l’abbiamo giudicata, anzi. Magari le regalassero a me cose così. Il mio ex mi ha regalato un foglio bianco stampato con sopra la cartolina della Tailandia. Mi disse che mi avrebbe portato lì con la foto stampata e basta. Non mi c’ha mai portato. Però conta il pensiero. Lui l’ha avuto e non ha mai provato a realizzarlo. Lui ha detto che lei si è fatta fare dei regali da un tipo, mica cose più gravi che prendeva soldi».

La dura reazione di Pago

Ma nelle scorse ore a prendere le difese della ex moglie ci ha pensato Pago. Il cantante dopo aver sentito le accuse che la Sorge ha rivolto alla mamma di suo figlio Nicola si dice pronto a prendere provvedimenti legali.

Nella diretta di ieri nel confronto tra Giacomo, Soleil e Katia sono volate parole forti nei confronti della Trevisan e la ex di Uomini e Donne ha tirato in ballo anche il figlio di Miriana. Si parlava di Nicola Pisu e Biagio D'Anelli e di come Miriana si fosse preoccupata di tutelare il figlio non nella relazione, poi naufragata, con Pisu: «A me le persone che fanno le vittime non mi piacciono. Lei è la prima che tira in ballo il figlio quando le fa comodo lo faceva con Nicola e adesso addita noi se le facciamo notare le frasi dette da lei? Lei due mesi fa stava a dire ‘mio figlio non puoi vedermi con Nicola neanche darmi un bacio, dormire qui’. Poi con Biagio mi sembra abbia fatto tutt’altra scena, quindi suo figlio quello lo può vedere? Dove sta la verità?». E l'ex amica speciale di Belli ha aggiunto: «Mi spiace ma io non la reputo una donna sincera. E poi mi spiace che alcuni possano credere al suo atteggiamento da piccola vittima. Io ho capito quasi subito con chi avevamo a che fare. Poi parliamo anche di una persona incoerente e falsa il pomeriggio si avvicina a me dicendo che ci tiene e poi mi nomina con le stesse motivazioni di sempre. Non sono crudele, ma odio la falsità. A costo di deludere gli altri, ma apprezzo chi dice le cose davanti»

Il post

L'ex marito di Miriana e ex concorrente del Gf ha lasciato le sue parole sul suo profilo Instagram: «Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani. Questo a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più. Soprattutto nel rispetto di nostro figlio. Pago». Non è da escludere che Pago, che non fa nomi, possa riferirsi anche a Katia Ricciarelli che più volte ha puntato il dito contro Miriana Trevisan, giudicando il suo modo di essere madre. In particolare, l'ha accusata di aver prima frenato il rapporto con Nicola Pisu, dicendo di pensare a suo figlio che la guarda da casa, per poi lasciarsi andare con Biagio D'Anelli. Un vero e proprio polverone quanto scatenato dalla discussione fra Miriana e i suoi coinquilini, ed ora bisognerà capire cosa accadrà da qui a breve.