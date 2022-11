Gf Vip, il Covid colpisce ancora: anche Alberto De Pisis è positivo. Arrivano due nuove concorrenti (ecco chi sono)

Il focolaio Covid esploso nella casa del Gf Vip ha tirato fuori dal loft di Cinecittà ben 6 concorrenti e ora la produzione cerca di correre ai ripari. Dopo Wilma Goich anche Alberto De Pisis è risultato positivo. «Squid game, l’ultimo che rimane…», ci scherza su Giaele De Donà, ma in effetti la situzione sembra non migliorare. Sono sempre meno i concorrenti che rimangono nella casa così il reality decide di rimpolpare il loft di nuovi vipponi. L'emergenza sta spingendo Alfonso Signorini a rimboccarsi ancora le maniche della camicia così da The Pipol Tv escono anche le prime indiscrezioni sui prossimi concorrenti che varcherebbero la porta rossa. In pole position ci sono Milena Miconi e Manuela Villa.

Gf Vip, ecco i nuovi concorrenti

Milena Miconi (classe 1971) è nata a Roma, ed è un volto noto della televisione italiana. Lei sarebbe dovuta entrare lo scorso anno, ma poi la partecipazione saltò. Capelli rossi e occhi celesti, Milena ha partecipato a diversi programmi televisivi, fiction e film, ricoprendo piccoli ruoli poi l'abbiamo vista anche in Don Matteo, dove ha interpretato Laura Respighi, la sindaca di Gubbio.

Altra romana doc è Manuela Villa (classe 1966). Conosce bene i meccanismi dei reality la secondogenita di Claudio Villa nel 2007 ha partecipato alla quinta edizione de L'isola dei famosi, vincendola con il 75% dei voti. Canta da quando era piccola e il pubblico la conosce molto bene grazie anche alle sue partecipazioni in diversi talk show.

Ci sarebbe poi inoltre un altro concorrente che varcherà la porta rossa entro natale e sarà un uomo, ma su di lui non c'è nessuna indiscrezione, ancora.

Tutti i positivi in casa

Alberto De Pisis è l'ultimo in ordine ma prima di lui ecco tutti i positivi Covid nella casa: Luca Onestini, con ogni probabilità il ‘paziente zero’, positivo asintomatico che ha a sua volta passato il virus ai compagni, e poi Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Wilma Goich e, appunto, De Pisis. Anche Pamela Prati, ultima eliminata di puntata, è risultata positiva una volta uscita dalla casa.