Gf Vip, in nomination finite Manila, Clarissa, Lulù, Soleil e Carmen

Al Grande Fratello Vip sono finiti in nomination Manila Nazzaro, Lucrezia Haile Selassié (Lulù), Clarissa Haile Selassié, Soleil Sorge e Carmen Russo. Miriana Trevisan (la favorita del pubblico per questa puntata), ha condannato al televoto la Russo, «è la persona con cui ho un po’ meno rapporti», ha commentato. Katia Ricciarelli, invece, è risultata la più amata dalla casa.

Nel corso della puntata un nuovo confronto tra Manila Nazzaro e la Russo. E la rivelazione di Giucas Casella: in passato ha avuto una sua relazione con Patrizia De Blanck. Giovedì, come ha spiegato Alfonso Signorini, ci sarà una nuova eliminazione ed entreranno nuovi vip. Lacrime anche per Casella, che ha ricevuto in dono un coniglietto di pelouche che usa suo nipote.

