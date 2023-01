Gf Vip, quelle frasi di Nikita sul foglio di Antonella Fiordelisi: scoppia il putiferio, ecco cos'ha scritto

Si sta discutendo tantissimo al Grande Fratello Vip per gli atteggiamenti di Nikita Pelizon e di Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, dopo aver litigato ancora una volta con Edoardo Donnamaria, ha cominciato a scriversi su un foglio tutte quelle frasi che in qualche modo l’hanno ferita. A far discutere, tuttavia, è stato l’intervento della Pelizon che, ad un certo punto, ha scritto qualcosa sulla pagina di appunti della schermitrice. Cosa avrà mai aggiunto Nikita? E come hanno reagito gli altri concorrenti?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Nikita viene ripresa dal GF vip: quella scritta sul foglio non è piaciuta agli autori. Cosa è successo dopo