Gf Vip, Maria Teresa Ruta consola Stefania Orlando. Fan sul piede di guerra: «Ha svelato il nome del vincitore»

Maria Teresa Ruta incoraggia Stefania Orlando durante una crisi di pianto. Ma secondo i fan svela anche il probabile vincitore dell Gf Vip. «C'è qualcuno che sta giocando - dice Maria Teresa Ruta -. Noi sappiamo che probabilmente Tommaso Zorzi è il vincitore, noi siamo qui e lo sosteniamo. Perché non ce ne frega niente, perché giochiamo ma fino a un certo punto. Perché non giochiamo sulla pelle degli altri, c'è qualcuno che non lo sa fare. Tu sei un cavallo di razza, tu sei fortissima».

«Hanno svelato che vincerà Tommaso? Sicuramente sarà così», si sono rincorse le voci sui social.

Ultimo aggiornamento: 10 Dicembre, 10:00

