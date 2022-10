GF Vip, l'ex moglie di Marco Bellavia: «Era idoneo prima di entrare in casa»

L’abbandono di Marco Bellavia al GF Vip fa ancora rumore e oggi, dopo tutto quello che è accaduto, spuntano anche le parole di Elena Travaglia, ex moglie di Marco. I due sono stati insieme per 4 anni, fino al 2009. A sorpresa, Elena ha dichiarato in un’intervista concessa a DiPiù, di non aver mai sospettato dei problemi di salute di Marco, e di aver sottolineato come, prima di entrare a far parte del reality, Bellavia abbia sostenuto e superato alcune sedute con la psicologa del programma. Elena Travaglia ha infatti dichiarato che Marco “non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno una crisi di pianto [...] Prima di entrare nella casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora a Canale 5 [...] A quel punto è stato ritenuto idoneo, senza problemi”. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: “Dreams” from Bensound.com

