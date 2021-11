Gf Vip, Lulù insegue Manuel e lui sbotta (ma la regia lo censura): «Levatemela di torno, non la sopporto più»

Niente Manuel Bortuzzo ci ha riprovato a dare una chance a Lulù Selassiè ma ora non ce la fa più. La prima coppia nata nella casa del Gf Vip 6 che ha fatto sognare milioni di telespettatori è arrivata ai ferri corti. Il clima nel loft di Cinecittà è sempre più teso tra Manuel e Lulù i momenti di serenità che nelle scorse settimane sembrano lontani ricordi. L'ex nuotatore sembra infatti ormai non tollerare più la presenza della principessa che non lo molla un attimo. Manuel ha cercato di prendersi qualche minuto di pausa per "respirare" dal rapporto asfissiante che Lulù ha instaurato con il ragazzo, ma la Selassiè decide di seguirlo in stanza. La principessa etiope vuole delle spiegazioni, come sempre, e Manuel sbotta. L'ex atleta preso da un attacco d'ira lancia tutte le cose della gieffina per aria. «Ma cosa fai? Butti la mia roba per terra con le mie medicine», dice Lulù in lacrime. «Te la sei cercata», risponde snervato il concorrente. «Ti prego io non posso stare così, non posso subire questo choc».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE GF Vip 2021 (infinito), durerà fino a marzo 2022: è... TELEVISIONE Gf Vip, Katia Ricciarelli litiga con Alex Belli: «Ti tiro una... IL PANICO GF Vip, malore per Clarissa Selassie. Urla dal bagno: «Mi sto... SPETTACOLI Gf Vip, tra Manuel Bortuzzo e Lulù scatta il bacio nonostante... GF VIP Gf Vip, Lulù chiama Bortuzzo «motherfu**er» e la... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip PREMIO SIMPATIA Manuel Bortuzzo in Campidoglio, è lui il più simpatico GF VIP Gf Vip, Lulù a 15 anni vittima di revenge porn: «Ero... LA DISTANZA Grande Fratello Vip, Lulù crolla dopo il gesto di Manuel... LA SORPRESA Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si alza in piedi e cammina: la...

Gf Vip, Manuel non sopporta più Lulù

Mentre Manuel cerca di prendersi una pausa per riflettere e per staccarsi da quello che per lui sta diventando un rapporto tossico Lulù sembra non capire il momento e continua a cercare conferme, che ovviamente ora nessuno può darle. «Perché sei qua adesso? Porca pu**ana è tutto il giorno che mi vieni dietro e ti chiedo di lasciarmi in pace», si lamenta lui. «Ti ho detto che voglio solo un rapporto civile tra persone educate, ma finisce là. Tu invece non prendi in considerazione quello che ti dico, trovo un muro, persona che non capisce un ca**o di quello che le sto dicendo». Lulù lo supplica di non alzare la voce e di calmarsi, ma nulla da fare. «Mi sono rotto il ca**o dopo due mesi così. Ho già tanti altri ca**i, non voglio aggiungerne alla mia vita».

A questo punto la regia del Gf Vip ha censurato le immagini cambiando inquadratura visto che i toni del nuotatore si stavano alzando, ma tra i due la lite è continuata. Poco prima, Lulù aveva tentato l'ennesimo riavvicinamento.

Grande Fratello Vip, Lulù crolla dopo il gesto di Manuel Bortuzzo: «Me ne voglio andare»

Manuel influenzato da pensieri negativi

Ma per cercare di ricostruire bene la dinamica bisogna fare un passo indietro e sottolineare che poche ore prima della vicenda Bortuzzo aveva spiegato a Lulù di essere preso dai suoi pensieri, chiedendole di lasciarlo solo. E se davanti alle telecamere il gieffino cerca sempre di dare la versione migliore di sé e di mostrare un clima sereno con Lulù, poi durante le 24h a telecamere "spente" il ragazzo non sopporta proprio le pressioni che Lulù gli mette e tutto ciò non fa altro che peggiorare le cose, perché la ragazza sembra sempre continuamente illusa di avere una chance: «Non riesco a vedere il bello di questa cosa adesso. Se sono influenzato dai miei pensieri negativi come posso vedere le cose belle della vita? Io passo da amare la vita a volermi ammazzare in una giornata. Tu non mi conosci. Non sei tu il problema, sono io».

Gf Vip, Lulù a 15 anni vittima di revenge porn: «Ero convinta fosse colpa mia»

Lulù e la sua tattica "sbagliata"

La principessa vuole ricucire tutto e far capire al "suo" amore che invece le cose si possono ricostruire insieme. E più lei fa così più Manuel scappa. Non è nuovo a nessuno infatti la necessità di Manuel di stare solo saltuariamente. È stato proprio il ragazzo qualche tempo fa a raccontare che dopo l'incidente che lo costringe oggi a vivere su una sedia a rotelle lui a volte si isola: «Anche il mio migliore amico sa come sono fatto, non mi fa domande e mi accetta così come sono». Chissà se stavolta sarà una lite definitiva. Quel che è certo è che stasera nel secondo appuntamento settimanale con la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Sigorini tornerà sull'argomento.