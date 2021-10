Gf Vip, Manuel Bortuzzo allontana (ancora) Lulù: il video diventa virale

Era scoppiata la passione già al Gf Vip, ma ora sembra proprio il caso di dire che era un fuoco di paglia. La relazione tra Lulù Selassié e il trevigiano Manuel Bortuzzo pare già essere giunta al capolinea dopo solo una decina di giorni. Complice l'asfissiante gelosia della "principessa" (se principessa è) che non lascia spazio a Manuel. Dopo baci e carezze che avevano fatto sognare milioni di telespettatori le distanze tra i due concorrenti del Grande Fratello sembrano essere sempre più importanti. A stare stretto in questa situazione è soprattutto l'ex nuotatore, che nonostante si sia sempre presentato come una persona che ama avere i suoi spazi, si trova accerchiato dalle insicurezze di Lulù.

Gf Vip, il video di Manuel e Lulù diventa virale

Dopo i battibecchi in cui la giovane romana accusava Manuel di voler dormire con Aldo Montano piuttosto che con lei, si è presentato il caso Sophie Codegoni. E qui Lulù stava cominciando a perdere le staffe, secondo la ragazza infatti la modella ha troppe attenzioni per il suo «amore». Ma la "pazienza" di Lulù è proprio finita in queste ore e la gelosia è diventata ingestibile. E Manuel non ne può più. È diventato virale infatti un video in cui Lulù si avvicina al ragazzo per avere delle coccole e il ragazzo la allontana. E i telespettatori sui social hanno aperto il "totoscommesse": «Tra quanto la scenata di Lulù?»

#GFvip

È rientrato Aldoooooo 🤩🥰 e Manuel si è precipitato ad accoglierlo…chissà come la prende Lulù, sarà gelosa anche di lui ? pic.twitter.com/DVARNEEzNL — Paromatta (@paromatta) October 1, 2021

Lulù e quell'incontrollabile gelosia

Proprio ieri la concorrente del reality (non contenta dei danni che sta facendo) ha esternato il suo dissenso per il rapporto tra Soleil e Manuel, indisponendo ancora di più il ragazzo. Quest'ultimo ormai sembra sempre più verso la via del non ritorno con Lulù.

Lulù amore io ti voglio bene però svegliati amore mio che mamma non ce la fa #gfvip pic.twitter.com/d88mPT04d2 — ARMANICOMIO (@GIOVYB94) October 1, 2021

Ma quello che i telespettatori non capisco è perchè Manuel non riesce a prendere una posizione definitiva con la gieffina e a mettere un punto a questa storia.

Lulu:”tu non darle corda (soleil)”

Manuel:” io ti chiedo solo una cosa. Non mi devi dire quello che devo o non devo fare”.

FINALMENTR SI È SVEGLIATO #gfvip pic.twitter.com/N8BCxC6LEs — givemethefood (@mesorottaercazz) September 30, 2021

Per i fan del Gf Vip ormai la gelosia di Lulù è oltre ogni limite e non può essere più tollerata però quello che lascia tutti senza parole è la non posizione dell'ex nuotatore, che invece di parlar chiaro temporeggia.

La faccia di Manuel ogni volta che lulù gli spara romanticherie e previsioni di un futuro insieme#gfvip pic.twitter.com/TBbhzCYmTn — Rory ♌ (@carbodipendente) September 28, 2021

Sicuramente nell'appuntamento settimanale di questa sera alle 21.40 con il Grande Fratello Vip si tornerà a parlare di questa liason che è durata quanto una meteora.