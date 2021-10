Gf Vip, la lettera a Manuel Bortuzzo dell'ex fidanzata Federica (con frecciata a Lulù): «Torna te stesso»

Grande commozione al Grande Fratello Vip, dove è arrivata Federica Pizzi, l'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. La ragazza ha letto una lettera al nuotatore, pronunciando parole che non lo hanno lasciato indifferente. Federica, dallo studio di Cinecittà, ha esordito: «Ti scrivo perchè è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo. Io ti conosco molto bene, ma cosa ti sta succedendo? Adesso guardandoti da casa non vedo più quella luce nei tuoi occhi, rimani sempre un gran fico ma non vedo più quel ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dove sei finito?».

Gf Vip, la lettera di Federica Pizzi a Manuel Bortuzzo

Il riferimento, neanche troppo velato, potrebbe essere alla relazione di Manuel con Lulù Selassiè: un legame che starebbe mettendo in secondo piano la personalità del ragazzo. Federica ha proseguito: «Torna ad essere te stesso, il Manuel che tutti amiamo e a cui sono legatissima.Tante persone hanno messo in discussione quello che c'è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori il più tardi possibile». Manuel Bortuzzo, con gli occhi lucidi per la commozione, ha commentato: «Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto».