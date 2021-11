Gf Vip, l'importante discorso di Manuel a Nicola: «Noi facciamo parte degli ultimi. Abbiamo una missione»

Liti, amori ma anche momenti di insegnamenti importanti. Ecco cosa è il Grande Fratello Vip. Storie di vita reale, anche se vita da vip. E stasera la pagina del dizionario della parola insegnamento l'ha aperta Manuel Bortuzzo. In un momento molto delicato per Nicola Pisu in cui il ragazzo si sentiva sconfortato per il naufragare della sua storia con Miriana Trevisan, Manuel ha preso in mano il timone della barca e ha riportato il figlio della Mirigliani sulla rotta giusta. «Devi pensare quello che di tuo hai passato nella vita e metterlo in alto. Tu vali più di tutto e di tutti».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Davide Silvestri si inginocchia e fa la proposta di... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso sbotta contro Lulù: «Devi lasciare stare... TELEVISIONE Gf Vip, Delia e la battuta choc a Soleil: «Voglio entrare nella... TELEVISIONE Gf Vip, Alex e Soleil nuova coppia nella casa? Katia: «Non... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran dice la (sua) verità e pubblica i messaggi... TELEVISIONE Gf Vip, Delia pronta allo scontro con Alex: Davide Silvestri... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù insegue Manuel e lui sbotta (ma la regia lo... TELEVISIONE GF Vip 2021 (infinito), durerà fino a marzo 2022: è... TELEVISIONE Gf Vip, Katia Ricciarelli litiga con Alex Belli: «Ti tiro una... IL PANICO GF Vip, malore per Clarissa Selassie. Urla dal bagno: «Mi sto... IL RACCONTO Iva Zanicchi e Alberto Sordi, la notte d'amore sfumata: «Così l'ho... TELEVISIONE GF Vip, concorrenti costretti a fare il tampone per il Covid: cosa... TELEVISIONE Gf Vip, l'accusa del fratello di Gianmaria Antinolfi:... TELEVISIONE GF Vip, Gianmaria cambia "tecnica" e Sophie lo insulta:... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana ci riprova con Nicola e gli promette una cena: ecco... GF VIP GFVip, perché Lulù Selassie porta sempre la borsa? Ecco... GF VIP GFVip, Jessica in sauna rivela i suoi problemi di salute ad Alex:... TELEVISIONE GF Vip, «con il pre-ciclo certe donne diventano... L'INTERVISTA Bufala su Fedez e J-Ax arrestati, parla l'autore:... PERSONE Ivy Getty, l'ereditiera della famiglia "maledetta"... IL CASO Alex Belli ha tradito Delia prima del GF Vip? TELEVISIONE GF Vip, Manila Nazzaro e l'errore di grammatica: l'impietosa... SPETTACOLI Gf Vip, Nicola Pisu: «Me la sono anche cercata». La regia... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Manuel si sente vicino a Nicola perché riconosce in lui la sua stessa fragilità ma che è in realtà la loro forza. L'ex nuotatore è infatti ora su una sedia a rotelle a causa di un colpo di pistola che non era destinato a lui, uno scambio di persona che lo costringe ora a una vita difficile. Per Nicola la storia è diversa, lui ha deciso (così ha detto lui stesso) di prendere la strada sbagliata. Un passato di tossicodipendenza con tanto di denuncia da parte della mamma. Entrambi però oggi ce l'hanno fatta e per Manuel che vede Nicola triste e in un momento di debolezza è importante ricordarglielo. Perchè la loro vita deve servire agli altri.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo

«Tu sei riuscito a tirare fuori il bello dalla cacca. Tu puoi far capire che si può rinascere perché rappresenti un mondo». Nella casa del Gf Vip stasera Alfonso vuole regalare ai telespettatori questo momento molto importante e lo fa mandando la clip con le immagini delle chiacchiere tra i due coinquilini. «Facciamo parte degli ultimi, dimenticati da noi stessi non dagli altri». Parte così il discorso di Bortuzzo. «E io me la sono pure cercata a te almeno è capitato» Nicola timido prova a dire questo, ma Manuel ha un obiettivo e va avanti dritto nel discorso: «Allora insegna che anche uno che se la va a cercare poi può anche rimettere a posto tutto». Nicola lo ringrazia con la voce spezzata. «Ok bello ricordati che te hai una missione, noi facciamo parte degli ultimi».