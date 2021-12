Gf Vip, la storia di Lulù Selassiè: «A volte non avevamo neanche i soldi per mangiare»

Momenti difficili per Lulù Selassiè. L'atteggiamento della princess non piace a tutti e lei non accetta volentieri le critiche. Alfonso Signorini ha voluto prendere da parte la Selassiè per chiederle perchè continua a ripetere e tutti: «Cosa ne sapete voi della mia vita». Lulù ha provato a teletrasportare Alfonso e i telespettatori nella sua realtà raccontando come durante la sua vita e delle sue sorelle ci sono stati dei momenti difficili in cui per via della situazione difficile di suo padre spesso hanno fatto fatica anche a comprare da mangiare. «Pochissime persone ci hanno davvero aiutato, avevamo momenti in cui non avevamo da mangiare e dovevamo scegliere "mangio io o facciamo mangiare il cane?". Solo grazie a questo ho capito chi erano i veri amici». Alla fine Lulù ha voluto ringraziare una misteriosa Olly, che le è stata accanto nonostante le mille difficoltà.

Gf Vip, la sorpresa alle sorelle Selassiè

Dopo il momento dedicato alla gieffina con la borsetta più invidiata d'Italia anche jessica ha raggiunto la sorella in mistery room. «Per noi è stato difficile perchè ci sono stati momenti in cui la gente ci ha allontanato perchè non avevamo soldi, non avevamo più i vestiti firmati, non avevamo più nulla». ma a riportare il sereno è arrivata una lettera del fratello Christian che ha ribadito l’affetto e l’orgoglio che prova per le due ragazze, evidenziando come all’esterno della casa la loro dolcezza sia molto apprezzata dal pubblico.

E alla fine le principesse che erano al televoto insieme a Patrizia Pellegrino possono brindare anche alla vittoria perchè il pubblico ha deciso di far uscire dalla porta rossa del Gf Vip la Pellegrino.