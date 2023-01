GF Vip, la lite tra Wilma e Oriana davanti a Daniele: cosa è successo nella notte tra le due

Nella casa del Grande Fratello Vip, nella notte, avviene qualcosa di completamente inaspettato. Wilma Goich comincia ad inveire contro Oriana Marzoli, accusandola di essersi comportata in maniera assolutamente egoista. Contrariamente a quanto si può pensare, essendo entrambe le concorrenti in qualche modo attratte da Daniele Dal Moro, non è però l’ex tronista ad essere al centro della lite notturna tra le due. Ma cosa l’avrà mai scatenata? E, soprattutto, il litigio porterà degli strascichi con sé? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com