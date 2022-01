GF Vip, Katia Ricciarelli sbotta con Manuel Bortuzzo. La reazione sui social: «Sei una cafona»

Katia Ricciarelli non risparmia nessuno. Stavolta è toccato al concorrente Manuel Bortuzzo, accusato dalla soprano, di aver lasciato aperta la porta della veranda. Un episodio che già ha indignazione da parte del mondo del web per l'ex di Pippo Baudo. A tuonare sulla donna anche un caro amico del nuotatore triestino che l’ha attaccata con parole di fuoco, dandole della «cafona e ridicola».

APPROFONDIMENTI LITIGIO GF Vip, scontro fra Lulù e Soleil Sorge per un tartufo... NUOVO SCANDALO GFVip, accusa choc: «Si è fatto una canna a Capodanno,... RIVELAZIONI Domenica In, Christian De Sica e la moglie Silvia: «Carlo...

Tutto è cominciato quando Manuel non ha richiuso la porta e Manila Nazzaro, che era vicina a Katia, è stata infastidita ma si è placata subito quando si è accorta che il protagonista della piccola svista era Bortuzzo. La Ricciarelli invece ha rincarato la dose. «Come l’ha aperta può anche chiuderla», ha esordito la soprano. Un commento che non ha lasciato indifferenti gli utenti dei social: pioggia di critiche indirizzate per Katia. Tra chi l’ha attaccata duramente c'è anche Davide Ismaele, grande amico di Bortuzzo nonché professionista attivo nel campo della medicina e dello sport. «Katia, ti ho difeso quando eri difendibile… adesso rasenti il ridicolo», ha tuonato Davide che ha poi aggiunto: «Eppure sei una donna datata. Fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere ‘onestamente’ quanto sei brava tu ad aprire e chiudere le porte da seduta… Cafona».

Ci saranno provvedimenti da parte del conduttore?