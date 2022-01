Gf Vip, Kabir Bedi entra e Belli torna: i telespettatori insorgono: «Basta con Alex, di Katia non dite nulla? Vergognatevi». Le anticipazioni

Il trentunesimo appuntmento di questa edizione e il primo del 2022. Torna stasera su Canale 5 il Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Tante le sorprese e le novità. Prima tra tutte una nuova donna occuperà la poltrona della moglie di Paolo Bonolis e sarà Laura Freddi, ex fidanzata di Bonolis stesso. E i malpensanti dopo la lite avvenuta in diretta tra Signorini e la Bruganelli in cui il direttore di Chi aveva zittito brutalmente l'opinionista e lei aveva abbandonato lo studio, hanno subito pensato fosse una scelta al sapore di vendetta da parte del conduttore del reality in realtà, la Signora Bonolis è a Dubai in vacanza con la famiglia e dalle storie la stessa ha voluto far sapere che il nome della Freddi è stato scelto di comune accordo con Alfonso. Quindi nessuna vendetta.

Ma Laura non sarà la sola new entry, oggi dopo la quarantena entrerà anche Kabir Bedi. L'ex Sandokan varcherà la porta e la speranza di tutti è che riesca a portare nel loft di Cinecittà un po' di serenità che sembra ormai svanita nel gioco.

Il ritorrno di Alex Belli

Il Capodanno per i vipponi è stato divertente, tra risate, brindisi e appassionati baci sotto il vischio non sono certo mancati i litigi, ma ormai i caratteri stanno uscendo tutti fuori e la convivenza forzata comincia a pesare a molti. Dopo il bacio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano scoppiano anche le incomprensioni. Nonostante la passione pare che tra i due ci sia poco dialogo e anche fuori la casa Basciano viene criticato soprattutto da Alex Belli, che nonostante sia stato espluso dal gioco continua a rimanere in tutti i modi dentro le dinamiche della casa. Secondo l'ex di Centovetrine Alessandro non è altro che una sua brutta copia e staserà rientrerò nella casa proprio per dirgli tutto ciò che pensa in faccia.

Biagio e il confronto con i vip

È stata una settimana molto dura per Miriana Trevisan che dopo aver trovato l'amore con Biagio D'Anelli il gossipparo è stato eliminato nell'ultima puntata e la vippona ha dovuto vivere sola e sconsolata questi giorni. Anche Biagio però in tutte le interviste continua a dichiararsi innamorato dalla ex di Non è la Rai e non sopporta più le chiacchiere degli ex coinquilini che continuano a definirlo un falso, stasera ci sarà un confronto.

I telespettatori contro Katia Ricciarelli

Nel frattempo Katia Ricciarelli continua a fare scivoloni non indifferenti, liti con Manila Nazzaro e accuse a Manuel Bortuzzo che pare abbia lasciato la porta aperta del salone una volta entrato in casa, il soprano non l'ha presa benissimo e ha inveito contro il compagno d'avventura. Il web è insorto con commenti della serie «Dai katia prova tu su una sedia a rotelle a aprire e chiudere la porta... facci vedere come sei brava». E nelle anticipazioni messe su Instagram dalla redazione del reality i follower chiedono la veritò. «Basta con Alex Belli e parlate del comportamento di Katia piuttosto». Insomma i telespettatori chiedono che anche i comportamenti dell'ex di Pippo Baudo vengano attenzionati, Signorini tornerò sulla questione?

Chi sarà eliminato?

Durante la scorsa puntata sono finiti in nomination Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi e Federica Calemme. Sarà il pubblico stasera, attraverso il televoto, a decidere chi dovrà abbandonare immediatamente la Casa del Gf Vip.