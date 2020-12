Gf Vip, a Stefania Orlando in lacrime dopo l'insulto choc: «Sei una pu*****». Fan furiosi: «Prendete provvedimenti»

Gf Vip, l'insulto choc a Stefania Orlando: «Pu*****». Lei scoppia a piangere. Fan furiosi: «Prendete provvedimenti». Durante la puntata del Grande Fratello Vip è andato, un'ospite avrebbe pesantemente offeso Stefania Orlando, ancora reclusa nell'appartamento di Cinecittà. L'insulto non sarebbe sfuggito ai telespettatori, rimbalzando su Twitter. Ma andiamo con ordine.

Durante lo spazio dedicato a Stefania, interviene dallo studio la contessa Patrizia De Blanck che l'avrebbe offesa in maniera pesante: «È un'ipocrita, una falsa e pure putt***». Il video con l'insulto choc ha fatto subito il giro del web. Fan furiosi: «Alfonso Signorini deve prendere provvedimenti, queste parole non si possono sentire».

Intanto nella Casa, Stefania Orlando ha accusato il colpo. Dopo le accuse ricevute in puntata, stamattina è scoppiata a piangere in sauna. «Non voglio - ha detto - che passi di me un'immagine sbagliata». I compagni l'hanno consolata, l'avventura continua.

