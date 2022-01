Gf Vip, il messaggio d'amore per Eva Grimaldi dalla "marita" Imma Battaglia: «Voglio morire prima di te perché non vivo senza te»

Dopo il racconto drammatico Alfonso Signorini torna da Eva Grimaldi per un happy end. «da questo baratro sei uscita grazia a tua marita Imma Battaglia che è stata la prima e unica donna della tua vita che hai amato. Come ha saputo tirare fuori la vera te?». Eva si asciuga le lacrime e torna a sorridere: «Ha dato forza ai miei difetti. Io sono ex balbuzziente, dislessica grazie a lei ho preso in mano i libri. Lei mi solleva la vita in modoi pazzesco».

Il freeze è tutto per l'ex di Gabriel Garco perchè Imma è arrivata per lei.

Gf Vip, Imma entra a sorpresa

«Io ti amo, tu non puoi capire quanto. Chi trova te trova un tesoro e hanno perso tutti quelli che nella vita ti hanno lasciato andare. Tu mi riempi di luce senza te sono persa. Io voglio morire rima di te Eva perchè il mio cuore non batte senza te, le giornate senza te non hanno senso. Dopo 11 anni non riesco a dormire senza te». Un Natale passato in solitudine perchè ha Imma ha voluto vivere il dolore per capire realmente cosa fosse per lei la moglie.

Il messaggio per il governo

«Approfitto del Grande Fratello per fare un appello a Draghi: Fate la legge sul matrimonio equalitario, io ti voglio sposare ogni giorno». Eva non riesce a trattenersi e scoppia d'emozione. Un messaggio d'amore unico «Grazie Imma perchè queste sono state le parole più belle che ho mai sentito nella casa del Gf Vip», chiude cos' questa pagina del reality Alfonso Signorini, con parole di una grandezza e profonsità incredibile.