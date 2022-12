Gf Vip, Ginevra Lamborghini dà il 2 di picche ad Antonino: la frase che spegne ogni corteggiamento

Al Grande Fratello Vip i telespettatori si sono ritrovati di fronte ad una scena che non avrà fatto certo piacere ad Antonino Spinalbese, ritrovatosi a dover gestire quello che sembra un vero e proprio due di picche da parte di Ginevra Lamborghini. L’ereditiera, infatti, prendendo a pretesto alcune frasi buttate lì dal coinquilino, è andata subito on fire, spegnendone ogni velleità. Da questo momento in avanti, il corteggiamento di Antonino nei confronti di Ginevra può dirsi terminato? Oppure tra i due ci saranno nuovi momenti di flirt anche fuori dalla casa più spiata d’Italia?

