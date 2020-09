Gf Vip, la lettera di Gabriel Garko ad Adua Del Vesco (e il coming out a sorpresa)

Gabriel Garko entra finalmente nella casa del Grande Fratello Vip. L'attore ha incontrato la sua ex fidanzata Adua Del Vesco per un chiarimento sulla vicenda ormai nota con il nome di "Aresgate", la presunta setta di cui avrebbero fatto parte Adua ma anche altri personaggi del mondo dello showbiz legati alla casa di produzione televisiva Ares, come il suo ex fidanzato Massimiliano Morra e lo stesso Gabriel Garko.

Gf Vip, Gabriel Garco: Vladimir Luxuria commenta il coming out: «Tanti attori si fingono etero»

Prima di entrare nella casa, l'attore si era scattato un selfie proprio davanti all'ingresso dicendosi sicuro che durante il confronto con Adua si sentiranno «delle cose che non si vorrebbero sentire». «Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità».

Il momento dunque è finalmente arrivato: i due sono tornati a vedersi nel giardino della casa del Gf Vip. L'attrice, che pochi istanti prima aveva rivisto il suo attuale fidanzato, Giuliano, è stata colta alla sprovvista ma è apparsa molto felice di rivedere l'attore, che le ha letto una lettera scritta di suo pugno.

Vi giuro io ancora ferma qui #GFVIP pic.twitter.com/HoK7iKv1kx — 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑎 || ᵇᵗˢ ⟭⟬ ⟬⟭ ⁷ ᵈʸⁿᵃᵐⁱᵗᵉ 🍜 (@illibrogranger) September 25, 2020

Gf Vip, Gabriel Garko fa coming out

«Noi due insieme abbiamo vissuto una favola, bella, ma pur sempre una favola. Ora devi ritrovare la bambina che c'è dentro di te - ha detto l'attore visibilmente emozionato - prendertene cura e pensare esattamente in quale momento della tua vita l'hai persa. Io l'ho fatto. Ho ritrovato il bambino dentro di me e gli ho fatto ripercorrere la mia vita fino ad oggi. Ma io a quel bambino, i momenti brutti non li ho fatti vedere, non farlo nemmeno tu».

«Attenta alle sirene che cantano ma poi al momento giusto sanno tirarti giù. Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte, con te come amica, come lo siamo sempre stati». A questo punto i due non riescono più a trattenersi e si lasciano trasportare da un caloroso abbraccio in deroga alle stringenti norme anti-Covid.

Poi la rivelazione, sempre tra le linee, che sa di coming out. Anche se ormai lui stesso lo definisce “un segreto di Pulcinella”, Garko ha rivelato il suo orientamento sessuale.

Signorini chiede: «Ma qual è questo segreto di Pulcinella?» E Garko lo ferma subito. «A signorì ma lo devo spiegare proprio a te?» E il conduttore asseconda l'attore: «Meglio spiegarlo in un programma più consono». «Quella cosa non andava capita nè discussa, anche perché siamo nel 2020 e non devo spiegare queste cose. Del resto non me ne frega nulla», conclude Garko prima di uscire definitivamente dalla casa.



Ultimo aggiornamento: 26 Settembre, 09:12

