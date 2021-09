Gf Vip, Francesca Cipriani è salva: Tommaso Eletti eliminato (ma non esce nessuno)

A mezzanotte passata Alfonso Signorini entra nella casa del Gf Vip per dire ai due nominati (Francesca Cipriani e Tommaso Eletti) chi sarà a dover lasciare la casa.

Il pubblico ha deciso che tra Francesca e Tommaso a salvarsi è.... Francesca!

Niente nonostante il messaggio d'amore di Tommaso che ritorna sui suoi passi e dopo aver tradito la sua ex fidanzata (a cui aveva reso per anni la vita impossibile a causa della sua gelosia) a Temptation Island si dice oggi confuso tra cuore e cervello, il ragazzo non conquista il pubblico.

Gf Vip, primo eliminato (ma non esce) Tommaso Eletti

Ci ha provato Alfonso Signorini a dare una seconda possibilità al ragazzo ma per ora il pubblico sembra non premiare gli sforzi del consuttore. Dovrebbe essere lui a usicre stasera, ma in realtà non andrà così. E lo comunica anche nella casa.

Stavolta Tommaso si salva e andrà diritto al televoto con il nominato che verrà scelto stasera.

Ha vinto la simpatia di Francesca, sicuramente più che le curve che mostra più che può, rispetto alla riservetazza che Tommaso sta dimostrando. Il giovane di roma Nord sembra non riuscire a trovare la sua dimensione nella casa, forse per la giovane età o forse perchè ancora troppo fuori dai meccanismi televisi, certo è che Tommaso pare ancora un pesce fuor d'acqua.