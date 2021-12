Gf Vip, Francesca Cipriani abbandona il reality: «Devo fare dei controlli. Ho problemi di salute»

Stasera i vipponi devo dare la loro risposta definitiva: devo decidere se rimanere dino a marzo o lasciare immediatamente il programma. Alfonso Signorini pone a tutti la stessa domanda: «Vuoi rimanere o vuoi lasciare la Casa?». Tra i lascio e resto dei vari concorrenti il più spiazzante è quello di Francesca Cipriani. Ma che era tra le papabili che avrebbero rinunciato a rimanere lo avevamo già annunciato, in fondo ha un matrimonio da organizzare. Qualche settimana fa infatti il suo Alessandro gli ha fatto in diretta la proposta di matrimonio e si pensava già che lei potesse voler raggiungere il suo fidanzato, che lei stessa ha detto di aver visto nelle ultimi immagini troppo deperito. Ma la motivazione reale per cui la showgirl decide di lasciare la casa è un'altra.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Alessandro Rossi fa la proposta a Francesca Cipriani:... GOSSIP Gf Vip, il fidanzato di Francesca Cipriani ha un figlio... TELEVISIONE GF Vip, Francesca cade a terra: la reazione quando le dicono di... TELEVISIONE Gf Vip, in studio tutti contro Alex Belli: «Sei un falso,... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli eliminato. Delia furiosa: «Sei caduto nella... TELEVISIONE Gf Vip, Katia Ricciarelli lancia una notizia bomba: «Quando... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel si dichiara a Lulù: «Ti amo». Il... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran torna per un faccia a faccia con Alex:... LA RIVELAZIONE Gf Vip, Francesca Cipriani incontra la mamma: piange e ricorda quando... TELEVISIONE Gf Vip, Francesca Cipriani riceverà la proposta di matrimonio... GOSSIP Francesca Cipriani, strip in camerino durante la prova dei completini...

Gf Vip, il fidanzato di Francesca Cipriani ha un figlio “segreto”: la mamma della showgirl conferma

Gf Vip, Francesca lascia per problemi di salute

«La Francesca che io sono è arrivata anche a voi. Non sono solo boccoli e sorrisi», esordisce la showgirl, che rivela dunque le motivazioni che la portano a non continuare «purtroppo ho dei problemi di salute, ho dei problemi fisici e devo fare dei controlli da alcuni specialisti. Sono entrata che ero titubante perchè già ad agosto sapevo di non stare bene, ma ancora ci sono dei momenti che non sto bene e devo andare a farmi controllare». Signorini non chiede ulteriori dettagli sui problemi di salute a cui fa cenno. «Se vuoi te lo spiego», ma Alfonso alza le mani di fronte a motivazioni di salute che sono assolutamente più importanti di qualsiasi gioco. «Immagino avrai avuto dei controlli in questi mesi nella casa» e la bombastica bionda lo rassicura: «Si certo e anche i medici qua dentro mi hanno detto che è meglio che io esca». Così tra le lacrime la Cipriani saluta i suoi compagni del Gf Vip.