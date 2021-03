Grande Fratello Vip, la finale in diretta: Tommaso e Pierpaolo si giocano la vittoria, Stefania terza

Grande Fratello Vip, la finale in diretta. Tutto pronto per l'atto finale del reality di Canale 5. Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta si giocano tutto stasera, solo uno di loro porterà a casa il montepremi finale dopo 5 mesi e mezzo passati nella casa del Gf Vip.

Grande Fratello Vip, le pagelle dei finalisti: Tommaso e Dayane verso la vittoria, ma occhio alle sorprese

La diretta

Ore 00.35. Il terzo vip eliminato della finale del Gf Vip è Stefania Orlando. Parte ora il televoto finale per la vittoria: Tommaso contro Pierpaolo.

Il pubblico ha deciso che il VIP eliminato è... STEFANIA! #GFVIP pic.twitter.com/8ncVTyfspK — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Ore 00.30. A Tommaso viene data l'opportunità di rivedere Francesco Oppini, persona con la quale ha instaurato un rapporto molto stretto nel corso della sua permanenza nella casa. L'abbraccio fra i due commuove il pubblico. «Non sai quanto ho sognato questo momento», dice Zorzi.

Ore 00.13. Stefania incontra suo marito Simone, accompagnato dalla cagnolina Margot. «È la mia famiglia», dice la Orlando commossa.

Ore 23.58. Nuovo scherzo ad Alfonso Signorini, che viene portato da Malgioglio e Gregoraci a incontrare «la Gina». Il conduttore però si imbatte in una mucca, animale di cui ha la fobia. Il conduttore scappa incredulo.

Ore 23.45. Il secondo vip eliminato della finale del Gf Vip è Dayane. Smentendo ogni prontostico, la brasiliana non va nemmeno a podio finendo quarta. Pierpaolo va così allo scontro finale, dove sfiderà uno fra Tommaso e Stefania.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è... DAYANE! #GFVIP pic.twitter.com/hQJwVYe3fr — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Ore 23.33. Anche Pierpaolo riabbraccia suo figlio. Pretelli scoppia a piangere e stringe forte il piccolo Leo, accompagnato dalla mamma Ariadna Romero.

Ore 23.13. Dayane incontra sua figlia, la piccola Sofia. Un abbraccio commovente, che fa scoppiare in lacrime la brasiliana. «Mamma, non ci lasciamo più», esclama la piccola Sofia. La piccola è accompagnata dai nonni, i genitori di Stefano Sala, l'ex compagno di Dayane.

Ore 22.55. Dayane sceglie di sfidare Pierpaolo al televoto. In questo modo Stefania finisce in sfida con Tommaso. Una scelta "strategica", che le permette di evitare il confronto diretto con una big come la Orlando, che invece dovrà vedersela con un altro personaggio molto amato come Zorzi.

Ore 22.50. Il primo eliminato della serata è Andrea Zelletta, che perde al televoto con Tommaso Zorzi. «Se dovevo uscire, dovevo farlo con il più forte», ha detto lasciando la casa. Tommaso ha vinto con una percentuale schiacciante: 84% delle preferenze.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare definitivamente la Casa di #GFVIP è... ANDREA! pic.twitter.com/EHUXofZqoF — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Ore 22.24. Tommaso Zorzi lancia una speciale edizione del "Gf Vip Late Show", il format lanciato dall'influencer milanese all'interno della casa. Vallette d'eccezione le ex inquiline della casa Elisabetta, Selvaggia, Rosalinda e Matilde. A sorpresa arrivano poi la mamma e la sorella di Tommaso, per un altro abbraccio atteso da più di 5 mesi.

Ore 22.15. Andrea Zelletta: «Per il primo mese e mezzo-due mesi mi sono sentito indietro, gli altri avevano tanta esperienza in più. Il momento più bello è stato sabato, quando Stefania e Tommaso si sono ricreduti sul mio conto». Arriva poi Natalia, la fidanzata dell'ex tronista, per un inatteso abbraccio prima del verdetto del televoto con Zorzi.

Ore 22.06. Alfonso Signorini, commosso, ringrazia i "vipponi". «In ognuno di voi c'è una parte di noi».

Ore 21.50. Alfonso Signorini apre la puntata con una "macchina del tempo" (la DeLorean, l'auto usata da Emmett "Doc" Brown e Marty McFly in "Ritorno al futuro") una clip in cui i "vipponi" eliminati ripercorrono varie epoche storiche con delle simpatiche scenette.

