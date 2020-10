Gf Vip, Pierpaolo Pretelli riceve un messaggio d'amore: Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una dolce sorpresa "dal cielo". Stamattina, infatti, ha sorvolato l'appartamento di Cinecittà un aereo con un messaggio d'amore per lui. Lo striscione recitava così: «Pier sei il nostro terremoto 10.0 Fan <3». Un messaggio d'amore inviato dalle fan del concorrente lucano. Ad accorgersi del velivolo, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco che hanno avvertito l'interessato. Pierpaolo Pretelli avrebbe accolto con grande sorpresa il tenero regalo. «C'entra qualcosa con l'epicentro di Elisabetta? (il testo della dedica aerea ricalcava quella ricevuta dalla Gregoraci, ndr)», chiede Stefania Orlando. Pierpaolo risponde: «Potrebbe...». Elisabetta Gregoraci, dal canto suo, non si sarebbe ingelosita per il messaggio indirizzato al suo "amico speciale" Pierpaolo. Sboccerà la nuova coppia prima o poi? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 10:11

