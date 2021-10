Gf Vip, Pago e la dichiarazione d'amoreper l'ex moglie Miriana Trevisan: «Sei un angelo»

Dopo tutte le "mazzate" prese da Miriana Trevisan nella casa del Gf Vip stasera per lei è arrivato Pago il padre di suo figlio e suo ex marito. Il cantante la aspetta in giardino e lei gli corre incontro già in lacrime. «Ma quanto sei bella? Vai avan ti così stai spaccando, sei grandiosa te lo sta dicendo tutta la famiglia. Tua mamma mi ha detto di dirti che lei c'è e ti ama da impazzire. Stai facendo un percorso bellissimo ma devi sorridere e ballare. Quando tu balli sei un angelo. Me lo disse anche Mike Bongiorno "lei è un angelo mi raccomando". Questi ultimi due anni sono stati particolari per tutti e due ci siamo aiutati a vicenda, sono successe cose gravi ma sono tutti fieri di te». E poi Pago parla di Nicola. «Tuo figlio è fiero di te sta benissimo»

Gf Vip, l'amore tra Miriana e Pago

Alfonso dopo il discorso prova a fare il cerimoniere: «Pago ma perché non vi sposate un'altra volta?» Entrambi scoppiano a ridere: «No stiamo così bene ora non vogliamo rovinare nulla». Ma Adriana ringrazia Pago: «La tua sorpresa è stata una carezza al cuore per Miriana». E poi la showgirl riceve un regalo fatto dal figlio Nicola: il suo peluche preferito, quello che ha da quando è nato. Le lacrime non si fermano.

