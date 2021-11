Gf Vip, delle 4 in nomination non esce nessuna dalla casa: la sorpresa di Miriana

Nessuna delle quattro vip che questa sera si trovavano nella Nomination del Grande Fratello Vip ha lasciato la casa di Cinecittà. Nella selezione erano finite Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Alfonso Signorini ha comunque fatto vivere alle quattro donne attimi di tensione.

APPROFONDIMENTI CANALE5 Gf Vip, la storia tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge finisce...

L'ultima a rientrare nella casa è stata Miriana Trevisan, votata dal pubblico come favorita e quindi immune dal televoto. Dopo un attimo di smarrimento, perché non aveva capito la decisione del Grande fratello (ormai pensava di essere fuori ed essere stata esclusa dal reality) si è commossa per la gioia.

Gf Vip, Patrizia Pellegrino e il dolore per la morte del figlio: «Non l'ho potuto neanche salutare»

Gf Vip, Maria Monsè è la nuova vippona: da Non è la Rai allo scandalo che l'ha travolta