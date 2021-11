Gf Vip, Delia pronta allo scontro con Alex: Davide Silvestri incontrerà la sua fidanzata. Le anticipazioni

È venerdì e torna il secondo appuntamento settimanale con il Gf Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste offrirà anche stasera tantissime emozioni e colpi di scena. Intanto scopriremo chi tra Nicola, Miriana e Gianmaria sarà il meno preferito dal pubblico. Ma stasera i riflettori saranno tutti puntati sull'amore.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE GF Vip, concorrenti costretti a fare il tampone per il Covid: cosa... TELEVISIONE Gf Vip, Katia Ricciarelli litiga con Alex Belli: «Ti tiro una... GF VIP Gf Vip, Lulù chiama Bortuzzo «motherfu**er» e la... TELEVISIONE Gf Vip, l'accusa del fratello di Gianmaria Antinolfi:... GF VIP Gf vip, Alex Belli si scusa dopo aver offeso Bortuzzo e la sua... GF VIP Gf Vip, Delia Duran s'infuria con Soleil: «Sei una... CANALE 5 Gf Vip, Alex Belli: «Non riesco a stare lontano da... GF VIP Gf Vip, Alex Belli e il mistero della moglie. Katarina Raniakova:... GF VIP Gf Vip, tra Montano e Belli è scontro continuo, ma fanno pace... GF VIP Alex Belli e la battuta (infelice) su Bortuzzo: «Resta Manuel... IL CASO GFVip, lite tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: lei sbatte la porta e... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli matrimonio aperto con Delia Duran? Lei non (pare)... TV Gf Vip, Alex Belli: matrimonio aperto con Delia? Il dettaglio su... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli tranquillizza Delia su Soleil: «Solo... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran richiama all'ordine Alex Belli dopo il bacio... TELEVISIONE Gf Vip, scontro infuocato tra Aldo Montano e Alex Belli:... TELEVISIONE GF Vip, Halloween bollente: bacio hot tra Soleil e Sophie mentre Alex...

Gf Vip, Delia ritorna per incontrare Alex

Dopo aver avuto l'ufficializzazione del prolungamento fino a marzo 2022 della trasmissione (cosa che i concorrenti ancora non sanno) stasera si tornerà a bomba sugli strascichi dello scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran moglie di Alex Belli. I due gieffini sembrano aver chiarito le loro divergenze ma sempre l'italo-americana ha avuto un riavvicinamento con Gianmaria Antinolfi (suo ex fidanzato) suscitando la gelosia dell'attore di Centovetrine. La sorpresa sarà per i due concorrenti un nuovo ingresso della moglie di Alex nella casa. Stasera Delia infatti tornerà per affrontare l'influencer e l'attore.

GF Vip 2021 (infinito), durerà fino a marzo 2022: è l'edizione più lunga di sempre

Le montagne russe di Miriana e Nicola

Non mancherà un blocco dedicato a Miriana Trevisan e Nicola Pisu che ormai sembrano proprio essere giunti ai ferri corti. L'ex di Non è la Rai è rimasta molto colpita infatti da una reazione (secondo lei) esagerata del figlio della Mirigliani e ora vuole mettere la parola fine a quella che sembrava potesse essere una nuova bella storia d'amore.

Gf Vip, Lulù insegue Manuel e lui sbotta (ma la regia lo censura): «Levatemela di torno, non la sopporto più»

Manuel e Lulù, amore al capolinea

Nel frattempo mentre sembrava esser tornato il sereno tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, la situazione è nelle scorse ore precipitata. Complice forse la lettera che la mamma dell'ex nuotatore ha fatto recapitare la scorsa settimana al figlio nella casa, il gieffino vuole sempre stare più isolato ma la principessa sembra proprio non capirlo. Lulù cerca Manuel in ogni angolo del lof di cinecittà inseguendolo ovunque e lui non ce la fà più e sbotta urlandole contro, tanto che la regia è costretta a censurare le immagini. Sarà definitivamente finita tra i due ragazzi?

Gf Vip, Nicola Pisu a Miriana Trevisan: «Meriti un uomo che ti tratti male». Bufera per la frase choc. Signorini: «Vergognati»

Chi è la fidanzata di Davide Silvestri?

Ma visto che si parla d'amore stasera ci sarà spazio anche per uno dei concorrenti più riservati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip: Davide Silvestri. L'ex attore questa sera incontrerà la sua misteriosa fidanzata, di cui sappiamo solo che si chiama Alessia. Un amore grande quello tra i due ragazzi, di cui però si sa molto poco. Nelle scorse ore è stato proprio il gieffino a raccontare a Manila qualcosa in più della sua storia sentimentale. Dalle parole sappiamo che daniele ha conosciuto Alessia nel novembre del 2020, e di aver trovato con lei la stabilità che tanto desiderava. «Non le ho mai detto “Ti amo”». Nonostante sia follemente innamorato di lei, come lui stesso ha confessato all'ex Miss italia. Pare che l’attore abbia molta difficoltà ad aprirsi in merito ai suoi sentimenti: «Mi vergogno».

Gf Vip, Lulù chiama Bortuzzo «motherfu**er» e la mamma si indigna: «Lo dissero anche prima di sparargli»

Alex Belli, perchè rischia la squalifica?

Stasera chiuso il capitolo amore si parlerà anche e nuovamente di Alex Belli che rischia di essere espulso dal Grande Fratello Vip per una gravissima infrazione al regolamento di gioco. A portare a galla questa irregolarità è stata l'altra gieffina Manila Nazzaro che, nel corso di una chiacchierata con alcune "colleghe" d'avventura, ha rivelato che l’attore avrebbe consegnato un bigliettino al suo compagno Lorenzo Amoruso quando entrò nella Casa la scorsa puntata per fare una sorpresa romantica alla sua fidanzata.

Gf Vip, Alex Belli: «Non riesco a stare lontano da Soleil». E lei: «Facciamo un passo indietro»

Un momento molto emozionante ma che a distanza di ore da quell’ingresso, diventa altro ed emerge una spiacevole "verità" su Alex Belli e una presunta infrazione del regolamento avvenuta proprio quella sera. L’attore, infatti, avrebbe consegnato un bigliettino a Lorenzo Amoruso di nascosto che sarebbe dovuto essere probabilmente consegnato alla moglie Delia. Manila accortasi di quanto era accaduto ha voluto riferirlo ad alcune coinquiline. In camera da letto, l’ex Miss Italia ha confessato tutto (a bassa voce) a Carmen Russo e Francesca Cipriani. «Alex, carino, ha dato un bigliettino a Lore». A quel punto i toni delle 3 concorrenti si sono fatti subito più bassi, con la Cipriani che ha chiesto: «Che ha fatto?». E Manila ha confermato: «Ha dato un bigliettino…». L'unica a sviare il discorso, forse perchè aveva compreso la gravità del gesto di alex che ora potrebbe rischiare la squalifica, è stata Carmen Russo: «Ah certo! Ahi, che male questi orecchini». Ma ancora più a bassa voce, Manila ha parlato di un numero di telefono.Ma poi l'ex Miss ha dato a tutto una piega ironica e riferendosi a Carmen ha detto: «Telefona a Enzo Paolo Turchi. Chiama Enzo Paolo Turchi».

Gf Vip, Delia Duran s'infuria con Soleil: «Sei una gattamorta». E lei: dormire insieme ci fa bene

Se stasera verrà confermata questa versione l’attore, stando a quanto osservato di nascosto dalla Nazzaro, avrebbe consegnato un bigliettino a Lorenzo Amoruso con su scritto un numero di telefono. Tuttavia la confessione a bassa voce non è passata inosservata agli utenti del web, che hanno fatto circolare il video facendolo diventare virale. E in molti si sono detti certi che il Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti verso Alex Belli. Comunicare con l’esterno, anche per mezzo di bigliettini, è una grave infrazione al regolamento di gioco e potrebbe portare all’immediata squalifica. Resta da capire, nella puntata di questa sera, cosa ne sarà del destino del discusso attore all’interno della Casa.